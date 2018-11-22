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Ученые обнаружили сахар, убивающий раковые клетки 

Рамблер 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Британские ученые утверждают, что манноза обладает противораковыми свойствами и способна замедлить рост раковых опухолей на фоне химиотерапии.
Манноза — это один из заменителей глюкозы. Клетки опухоли потребляют колоссальное количество глюкозы вместе со здоровыми клетками. Но раковые тельца не могут "впитывать" в себя маннозу так же интенсивно, как и обычный сахар. Именно поэтому их рост замедляется. При этом манноза никак не действует на здоровые клетки.
"Мы обнаружили, что клетки раковой опухоли не в состоянии "переваривать" маннозу. Из-за этого их рост сокращается", — рассказал Кевин Райан из университета Глазго.
Надо отметить, что одна из отличительных черт раковых клеток это то, что они поглощают чересчур много питательных веществ. Такая особенность дает им возможность размножаться и расти быстрее здоровых клеток.
При употреблении маннозы рост раковых клеток замедляется примерно в три раза, а противораковые препараты убивают уже не 10-15% клеток опухоли, а 30-50%.
Но ученые предупреждают, что не следует бежать в аптеку за препаратами с добавлением маннозы. Ведь пока не известно, насколько безопасно такое лечение. Для точного ответа понадобится несколько лет клинических испытаний.
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Кевин Райан , Наука
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