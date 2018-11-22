Ученые обнаружили сахар, убивающий раковые клетки

Британские ученые утверждают, что манноза обладает противораковыми свойствами и способна замедлить рост раковых опухолей на фоне химиотерапии.

Манноза — это один из заменителей глюкозы. Клетки опухоли потребляют колоссальное количество глюкозы вместе со здоровыми клетками. Но раковые тельца не могут "впитывать" в себя маннозу так же интенсивно, как и обычный сахар. Именно поэтому их рост замедляется. При этом манноза никак не действует на здоровые клетки.

"Мы обнаружили, что клетки раковой опухоли не в состоянии "переваривать" маннозу. Из-за этого их рост сокращается", — рассказал Кевин Райан из университета Глазго.

Надо отметить, что одна из отличительных черт раковых клеток это то, что они поглощают чересчур много питательных веществ. Такая особенность дает им возможность размножаться и расти быстрее здоровых клеток.

При употреблении маннозы рост раковых клеток замедляется примерно в три раза, а противораковые препараты убивают уже не 10-15% клеток опухоли, а 30-50%.

Но ученые предупреждают, что не следует бежать в аптеку за препаратами с добавлением маннозы. Ведь пока не известно, насколько безопасно такое лечение. Для точного ответа понадобится несколько лет клинических испытаний.