Ученые: долгий сон в выходные опасен для здоровья

Ученые предупредили о том, что высыпаться на выходных вредно для здоровья. Разница во времени пробуждения в будние дни недели и в выходные может привести к сбою биологических часов с окружающим ритмом жизни. Медики называют это состояние «социальным джетлагом». Если человек спит дольше обычного в выходные дни, это свидетельствует о проблемах со здоровьем.

Желание поспать подольше в выходные дни ведет к развитию хронической усталости, головным болям, ожирению, а также к риску возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее ученые предупреждали, что у тех, кто спит девять часов и больше, в несколько раз повышается риск развития слабоумия, также они имеют меньший объём мозга. И долгий сон это не что иное, как симптом заболевания.

Однако не стоит забывать, что спать меньше тоже вредно. Доказано, что у тех, кто спит менее шести часов в сутки, возникают сотни физиологических изменений и сбой функционирования генов.