Ученые предупредили об опасности прогулок с собаками

Специалисты советуют владельцам собак быть внимательнее. Как выяснили ученые из Всероссийского НИИ паразитологии животных, после прогулки домашние любимцы приносят домой токсокар. Яйца червей паразитов найдены на подошве ботинок каждого десятого владельца собаки, а также на лапах каждого пятого пса.

Однако на подошвах людей, которые не гуляют с собаками, яиц паразитов не было обнаружено. Специалисты считают, что владельцы собак чаще ходят по зараженной паразитами почве, поэтому находятся в зоне риска.

Надо отметить, что черви-токсокар очень опасны для здоровья человека. Попадая в организм человека, они кровью разносятся к разным органам и могут стать причиной паразитарного заболевания под названием токсокароз, характеризующегося лихорадкой, бронхитом, пневмонией и другими симптомами. Наиболее подвержены этой болезни дети от года до четырех лет.