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Как травмы головы дарят суперспособности
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Как травмы головы дарят суперспособности 

Рамблер 5 часов назад
В 2009 году 47-летняя американка Лей Эрсек свалилась в ущелье. К счастью, женщина выжила, хоть и получила серьёзные травмы позвоночника и головы. Спину удалось со временем восстановить, но вот травма головы спровоцировала потерю памяти: женщина не помнит ничего, что было с ней до падения, даже имён родных. Зато после повреждения она начала совсем иначе воспринимать цвета и звуки и стала художницей и поэтессой. Кроме того, у Лей проявились феноменальные математические способности, о которых она прежде и не подозревала.
Мозг человека — один из самых удивительных феноменов в нашей жизни. Иногда он сигнализирует о гениальности ещё в первые месяцы после рождения, а в других случаях даёт человеку способности после серьёзных травм, как в случае с Эрсек. Кстати, в похожих ситуациях оказались и другие люди, например, американец Дерек Амато, который ударившись о дно бассейна, внезапно получил дар сочинять музыку, или Алонзо Клемонс с IQ 50, который ещё детстве сильно ударился головой, а сейчас обладает фотографической памятью и может после одного взгляда на животное создать скульптуру, в точности воспроизводящую увиденное.
Смотрите ролик и узнайте ещё о нескольких людях, которые обрели суперспособности после тяжёлых травм.
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