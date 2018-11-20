Ещё
Как видят мир дальтоники
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как видят мир дальтоники 

Рамблер 4 часа назад
В 1794 году английский физик и химик Джон Дальтон описал в книге свою проблему. Оказалось, что он не различает красный цвет, но до 26 лет Джон и не подозревал об этом. После выхода труда слово «дальтонизм» закрепилось в медицине и сегодня используется для обозначения особенности зрения, состоящей в том, что человек не может различать некоторые оттенки и цвета. Дальтонизм бывает врождённым и приобретённым, причём если приобретённый появляется у представителей обоих полов, то врождённым мужчины страдают в 10 раз чаще женщин.
Чаще всего люди с цветовой слепотой не различают оттенки красного и зелёного цветов, но изредка встречается и монохромазия, когда человек видит мир чёрно-белым. Для выявления заболевания сегодня офтальмологи применяют цветные таблицы, они-то и помогают понять, различает ли цвета человек. Мы пока ещё не научились лечить дальтонизм, хотя существуют разработки, позволяющие корректировать цветовосприятие с помощью генной инженерии. Сейчас же дальтоники могут увидеть настоящие цвета, используя очки с неодимовыми стёклами. Но как же человек с нормальным зрением может увидеть мир глазами дальтоника? Смотрите ролик и узнайте об этом.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
6 способов вылечить простуду без лекарств
Заразны ли психические заболевания на самом деле25
Возможно ли уберечь себя от рака
Назван признак скорого появления рака15
Как может навредить гиалуроновая кислота
Видео
Британка стала вечно «сварливой» из-за ветрянки
Новости
03:53
Найден способ избежать смерти от инфаркта
Новости Наука
01:00
Ученые назвали пять факторов долголетия
ЗОЖ
04:40
Как видят мир дальтоники
Наука
07:37
Можно ли изменить цвет глаз
Наука
01:00
Медики обнаружили новый орган человеческого тела
Новости
11:16
Можно ли изменить цвет и группу крови
Статьи
08:27
Опасные полезные привычки
ЗОЖ
05:37
Продукты, крадущие молодость
ЗОЖ
05:39
Правдивые факты об электронных сигаретах
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение