Как видят мир дальтоники

В 1794 году английский физик и химик Джон Дальтон описал в книге свою проблему. Оказалось, что он не различает красный цвет, но до 26 лет Джон и не подозревал об этом. После выхода труда слово «дальтонизм» закрепилось в медицине и сегодня используется для обозначения особенности зрения, состоящей в том, что человек не может различать некоторые оттенки и цвета. Дальтонизм бывает врождённым и приобретённым, причём если приобретённый появляется у представителей обоих полов, то врождённым мужчины страдают в 10 раз чаще женщин.

Чаще всего люди с цветовой слепотой не различают оттенки красного и зелёного цветов, но изредка встречается и монохромазия, когда человек видит мир чёрно-белым. Для выявления заболевания сегодня офтальмологи применяют цветные таблицы, они-то и помогают понять, различает ли цвета человек. Мы пока ещё не научились лечить дальтонизм, хотя существуют разработки, позволяющие корректировать цветовосприятие с помощью генной инженерии. Сейчас же дальтоники могут увидеть настоящие цвета, используя очки с неодимовыми стёклами. Но как же человек с нормальным зрением может увидеть мир глазами дальтоника? Смотрите ролик и узнайте об этом.