Как может навредить гиалуроновая кислота

Гиалуроновая кислота позиционируется как одно из открытий современных технологий, способное эффективно бороться со старением. Этому открытию почти 90 лет.

Впервые гиалуроновую кислоту выделили из стекловидного тела глаза ученые К. Мейер и Д. Палмер. Поначалу применения ей не находилось, но чуть позже она стала использоваться в медицинских целях. Благодаря своим свойствам, она является лекарством от множества заболеваний, связанных с суставами. Так, в США гиалуроновая кислота успешно применяется при лечении артроза коленного сустава. Это также одно из наиболее эффективных средств при таком заболевании, как «хронический сухой глаз».

Когда были открыты косметические свойства гиалуроновой кислоты, некоторые особо ярые дистрибьюторы пророчили ей славу препарата от старения. Здесь необходимо пояснить, что в нашем организме эта кислота изначально присутствует. Она есть в суставах, в клетках кожи.

До 25 лет это вещество ежедневно проходит многоступенчатые процессы распада и повторного синтеза, но потом процесс этот приостанавливается. Организм вырабатывает гиалуронку, но уже намного меньше. Поначалу мы это особо не ощущаем, но со временем становятся заметны следы увядания кожи, а затем и суставы становятся не столь подвижными, начинают «хрустеть». В ходе инъекций гиалуроновая кислота восполняется в организме, одновременно с ее помощью делается выравнивание контуров лица, разглаживание морщин. Все счастливы, все довольны.

Однако массовое введение «гиалуронки» чуть ли не в каждой районной клинике быстро развеяло миф об «эликсире вечной молодости». Первыми пострадали аллергики. Как поясняют эксперты Медицинского центра университета Мэриленда, если у человека есть аллергия на составляющие препарата, то ему грозит отек зон введения кислоты и горла. Однако и без аллергии у людей после введения этого вещества могут опухать руки и ноги, иногда конечности немеют, либо в суставах возникают сильнейшие болевые ощущения. Часто это временный эффект, но случается, что боль и отеки не проходят, и тогда без вмешательства врачей не обойтись.

Сегодня все без исключения врачи–косметологи подтверждают, что у курящих после процедуры с гиалуроновой кислотой образуются гематомы, которые не проходят долгое время.

Чем большую популярность приобретала гиалуроновая косметология, тем больше стало появляться подделок гиалуроновой кислоты. Так, по данным медицинского журнала Vademecum, в 2015 году в России 50 процентов инъекционных препаратов использовалось нелегально.

Одной из самых известных пострадавших от такой подделки стала телеведущая Оксана Пушкина . Косметолог Гелена Рымаренко, как сообщалось, вместо препарата на основе гилауроновой кислоты ввела ей смесь из жидкого силикона и полимерного геля. В результате инъекция вызвала сильнейший воспалительный процесс, носогубные складки почернели, а препарат вообще не рассосался. Косметолога осудили на три года лишения свободы, однако исправить уже ничего нельзя.

Кандидат медицинских наук, пластический хирург Андрей Андриевский поясняет, что на каждой коробке с препаратом должен быть свой сертификат. Открывается коробка непосредственно перед введением препарата, и пациенту демонстрируют, что это именно то вещество, которое планировалось ввести. Но так делают далеко не все косметологи.

Доктор говорит и о другой проблеме. Из-за высокой цены на процедуры с гиалуроном в официальных косметологических клиниках, многие пытаются сэкономить, обращаясь к частным косметологам. Нередко заканчивается это плачевно. Так, есть случаи, когда такая процедура «на дому» приводила к абсцессам, миграции гиалуроновой кислоты — ввели в одном месте, а она «перекочевала» в другое.

Если неопытный сотрудник попадает в просвет сосуда, или укол сделан грубо, возникает эмболия сосудов. Это значит, что в течение ближайших суток возникнут сильнейшие болевые ощущения, произойдет покраснение кожи, появится сильная отечность. А потом возникает некроз с рубцеванием, который способен обезобразить лицо до неузнаваемости. Даже неправильно подобранная концентрация вещества может обернуться уплотнениями под кожей. И это уже не говоря о появлении пятен или выпячивании.

В Южной Корее в отделение неотложной помощи однажды доставили 49-летнюю пациентку с трехдневной прогрессирующей одышкой и кашлем. У женщины диагностировали тромбоэмболию легочной артерии, возникшую в результате незаконной косметической вагинальной процедуры с использованием гиалуроновой кислоты. Врач перед процедурой не выяснил информацию о сопутствующих заболеваниях у пациентки. Одно из них было связано с заболеванием легких. Инъекция спровоцировала ее развитие. Как провоцирует она рост раковых клеток, если в организме есть хоть одна активная клетка, говорят корейские медики Хен Джу Парк и Ки Хван Чжон.

Бьюти-эксперт Анна Киселевская напоминает о том, что, к примеру, такую процедуру, как биоревитализация нужно проходить непрерывно, так как введенного вещества хватает всего на месяц, затем кислота полностью выводится. Хотя в косметологических центрах уверяют, что инъекции хватает на год–два. А если организм постоянно пополнять кислотой, то он вообще перестанет вырабатывать ее самостоятельно. Да и дозу нужно будет постоянно увеличивать. Чем это заканчивается, рассказывает другой эксперт, косметолог Екатерина Анушкевич. По ее словам, перебор гиалуроновой кислоты в организме приводит не к уменьшению возраста зрительно, а, напротив, к его увеличению.

— Обратите внимание на женщин, которые постоянно ухаживают за собой, не прибегая к инъекциям. Большинство из них выглядит намного моложе тех, кто уступает им по возрасту, но уже успел «до предела накачать себя инъекциями»,

— говорит Анушкевич.