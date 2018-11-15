Что происходит с мозгом во время смерти?

Все без исключения задумывались — а что находится на грани между жизнью и смертью? Это состояние пугает своей неизвестностью, хотя теорий достаточно много.

Есть люди, которые пережили клиническую смерть, побывали в предсмертном состоянии и выкарабкались из него. Они рассказывают о чувстве покоя и свете в конце тоннеля. Что же это: особенности мозга или настоящая связь с другим миром?​

Было проведено исследование с целью поиска ответа на эти вопросы. Нейрофизиологи прикрепляли специальные электроды к мозгу человека, с помощью чего обнаружили, что смерть не наступает моментально.

Мозг умирает в течение нескольких минут, это отмечается последней волной электрической активности. Предполагается, что в эти моменты люди испытывают эффект NDE — околосмертного опыта.

При эффекте NDE многие видят тот темный тоннель, который на самом деле появляется из-за падения кровяного давления. Происходит временное угнетение периферийного зрения. Эйфория объясняется выбросом эндорфинов, которые нужны телу чтобы бороться с болью. В результате эндорфины полностью освобождают человека от любой боли. Картинки из жизни появляются из-за активности медиальной височной доли.

Существует мнение, что за эйфорию стоит благодарить норадреналин (участвует в возбуждении человека от страха, стресса и гиперкапнии) и голубое пятно — отдел мозга, ответственный за выброс этого гормона.

Когда можно испытать эффект околосмертного опыта?

Недавнее исследование подтвердило, что с помощью психоделиков можно пережить тот же предсмертный опыт. Люди, которым под присмотром врачей давали диметилтриптамин, ощущали то же, что и люди на грани смерти.

Согласно другому исследованию, только 51% пациентов могут пережить это состояние. Около 28 человек из 58 действительно могли бы умереть без вмешательства врачей, остальные 30 человек не имели серьезной угрозы для жизни, но все равно пережили эффект NDE.