Назван новый способ предсказать скорую смерть

Ученые Университета Южной Калифорнии выяснили, что по скорости ходьбы человека можно определить риск преждевременной смерти. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

По словам исследователей, чем быстрее темп ходьбы у человека, тем лучше его здоровье. По этому показателю можно судить о риске сердечно-сосудистых заболеваний и расстройств центральной нервной системы. Кроме того, кардиохирурги считают, что его можно использовать для выявления пациентов, у которых могут возникнуть осложнения на фоне перенесенной операции на сердце.

Специалисты отмечают, что ускорение шага не способствует снижению вероятности развития заболеваний и преждевременной смерти. Скорость походки лишь позволяет приблизительно определить биологический возраст человека. Если человек начинает ходить медленнее, то это указывает на наличие серьезных проблем со здоровьем.

В настоящее время ученые проверяют, как физические упражнения влияют на выживание пациентов с раком молочной железы, отслеживая при этом скорость походки больных.