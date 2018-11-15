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Назван новый способ предсказать скорую смерть
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Назван новый способ предсказать скорую смерть 

Lenta.ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
Ученые Университета Южной Калифорнии выяснили, что по скорости ходьбы человека можно определить риск преждевременной смерти. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.
По словам исследователей, чем быстрее темп ходьбы у человека, тем лучше его здоровье. По этому показателю можно судить о риске сердечно-сосудистых заболеваний и расстройств центральной нервной системы. Кроме того, кардиохирурги считают, что его можно использовать для выявления пациентов, у которых могут возникнуть осложнения на фоне перенесенной операции на сердце.
Специалисты отмечают, что ускорение шага не способствует снижению вероятности развития заболеваний и преждевременной смерти. Скорость походки лишь позволяет приблизительно определить биологический возраст человека. Если человек начинает ходить медленнее, то это указывает на наличие серьезных проблем со здоровьем.
В настоящее время ученые проверяют, как физические упражнения влияют на выживание пациентов с раком молочной железы, отслеживая при этом скорость походки больных.
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