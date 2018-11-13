Раскрыты различия в мышлении мужчин и женщин

Первую масштабную проверку различий манеры мышления мужчин и женщин провели британские нейрофизиологи. Выводы ученых опубликованы в журнале PNAS.

Исследователи изучали, как аутизм, который считается одним из самых распространенных нарушений в работе нервной системы, проявляется у представителей сильного и слабого пола. Оказалось, что мужчины больше склонны к систематизации, а женщины — к сочувствию.

Текущие оценки показывают, что на каждую женщину-аутиста приходится по три-четыре мужчины. Считается, что в таком перекосе виноватые генетические различия, однако практического подтверждения этой теории пока нет.

Во время теста экспериментаторы показали участникам набор фотографий глаз других людей и попросили их назвать четыре эмоции, которые мог испытывать их обладатель. Выяснилось, что женщины лучше мужчин справляются с этой задачей.

А вот когда дело дошло до проверки умения систематизировать информацию, представители сильного пола опередили конкуренток примерно на 1,5 пункта.

Еще одним итогом тестирования стало выявление связи между «мужским» характером мышления и занятиями естественными науками, инженерным делом и IT. Тем временем среди гуманитариев вне зависимости от биологического пола доминирует «женский» интеллект.

Ранее группа ученых из Калифорнии пришла к выводу, что ожирение помогает организму бороться с опухолями. Тестирование также провели на людях, страдающих меланомой. Оказалось, что наличие избыточного веса снижает действие факторов, подавляющих иммунную систему, и ускоряющих рост опухоли.