Ещё
Раскрыты различия в мышлении мужчин и женщин
Далее:
Читайте также:
Ещё

Раскрыты различия в мышлении мужчин и женщин 

Москва24 + ещё 1 15 часов назад
Фото: Москва24
Первую масштабную проверку различий манеры мышления мужчин и женщин провели британские нейрофизиологи. Выводы ученых опубликованы в журнале PNAS.
Исследователи изучали, как аутизм, который считается одним из самых распространенных нарушений в работе нервной системы, проявляется у представителей сильного и слабого пола. Оказалось, что мужчины больше склонны к систематизации, а женщины — к сочувствию.
Текущие оценки показывают, что на каждую женщину-аутиста приходится по три-четыре мужчины. Считается, что в таком перекосе виноватые генетические различия, однако практического подтверждения этой теории пока нет.
Во время теста экспериментаторы показали участникам набор фотографий глаз других людей и попросили их назвать четыре эмоции, которые мог испытывать их обладатель. Выяснилось, что женщины лучше мужчин справляются с этой задачей.
А вот когда дело дошло до проверки умения систематизировать информацию, представители сильного пола опередили конкуренток примерно на 1,5 пункта.
Еще одним итогом тестирования стало выявление связи между «мужским» характером мышления и занятиями естественными науками, инженерным делом и IT. Тем временем среди гуманитариев вне зависимости от биологического пола доминирует «женский» интеллект.
Ранее группа ученых из Калифорнии пришла к выводу, что ожирение помогает организму бороться с опухолями. Тестирование также провели на людях, страдающих меланомой. Оказалось, что наличие избыточного веса снижает действие факторов, подавляющих иммунную систему, и ускоряющих рост опухоли.
Москва24: последние новости
Назван способ избежать смерти после инфаркта Врач рассказал о наиболее частых онкологических заболеваниях в России Ученые объяснили опасность шума для сосудов и сердца
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Признаки того, что вы абсолютно здоровы12
Доказана неожиданная польза ожирения
Хеликобактер пилори: лечить или нет56
Признаки ранней деменции17
Может ли медицинская маска защитить от простуды1
Видео
Британка стала вечно «сварливой» из-за ветрянки
Новости
03:53
Найден способ избежать смерти от инфаркта
Новости Наука
01:00
Медики обнаружили новый орган человеческого тела
Новости
05:39
Правдивые факты об электронных сигаретах
ЗОЖ
10:06
Привычные продукты, которые могут отравить
ЗОЖ
10:48
Чем удивляет человеческое тело
Наука
10:03
Какие части тела могут исчезнуть в будущем
Наука
06:18
Привычки, которые напрасно считали полезными
ЗОЖ
11:06
Когда мы получим эликсир молодости
Наука Болезни и лекарства
05:46
В Москве проведут уникальные лекции для врачей в рамках поручения Путина
Новости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение