Самые сильные боли, которые невозможно вынести

Боль сигнализирует о том, что в организме есть неполадки или человеку угрожает опасность. Именно болевые ощущения учат ребёнка избегать опасности и бережно относиться к себе. Боль различается по ощущениям и интенсивности. Если порез или ссадину можно без проблем перетерпеть, то сильная мигрень или боль от ожогов вполне может свести с ума. Вот несколько самых сильных болей, вынести которые не так-то просто.

1. Ожог второй степени. Логично предположить, что ожог третьей степени куда болезненней, чем второй, но это не так. При ожоге третьей степени погибает и значительная часть нервных окончаний, отчего боль ощущается слабо. А вот при ожоге второй степени боль самая сильная. Не стоит забывать и о том, что болезненными являются и перевязки, и процесс пересадки кожи.

2. Воспаление тройничного нерва. Эта боль, длящаяся до нескольких часов, похода на прямое попадание молнии. К сожалению, недуг неизлечим, препараты позволяют лишь облегчить течение.

3. Кластерная головная боль. Этот вид головной боли концентрируется в районе глазниц и, по словам испытавших её, ощущается так, будто в глаз вставили раскалённую спицу.

Смотрите видео и узнайте ещё о двух ужасных болях.