Появился гаджет для определения аллергенов

По сообщению ACS Photonics, в США создан прибор, который улавливает и определяет все аллергены, которые присутствуют в воздухе. Ранее биоаэрозоли приходилось ловить при помощи споровых ловушек и фильтров, а после изучать состав под микроскопом.

Прибор ловит пыльцу и другие раздражители на клейкую поверхность, после чего обрабатывает с помощью лазера и сенсора. Изображение попадает в нейросеть, которая умеет различать обычные аллергены. Таким образом, можно найти конкретную причину аллергической реакции. Однако на данном этапе аппарат находится в стадии доработки. Пока ему доступно лишь пять аллергенов, поэтому он работает с точностью около 94 процентов.

Аппарат весит 600 грамм и будет стоить около 200 долларов.