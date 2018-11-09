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Чем удивляет человеческое тело
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Чем удивляет человеческое тело 

Рамблер 8 часов назад
Кажется, что мы знаем собственное тело досконально, но так ли это на самом деле? Будьте уверены, настанет момент, когда ваше тело вас нешуточно удивит. А пока вот несколько фактов о человеческом теле, которые вы наверняка не знали.
1. Мозг генерирует электричество. Во время бодрствования мозг генерирует ток мощностью 10-23 ватт, этого достаточно для горения лампы накаливания.
2. В желудке настолько сильная кислотная среда, что слизистая желудка обновляется каждые 3-4 дня.
3. На лице человека можно увидеть около 7 000 эмоций.
4. У новорождённого костей больше, чем у взрослого человека. Дело в том, что у младенцев много мелких косточек, которые с возрастом срастаются, превращаясь в более крупные.
5. Глаз человека может различить 10 000 000 цветов и оттенков.
6. Фобии заложены в ДНК. Считается, что страхи передаются нам от предков, причём речь идёт не только о родителях и бабушках, а о более дальних предках, живших несколько веков назад.
7. Сердце реагирует на музыку. Ритмичная музыка ускоряет сердцебиение, а спокойная замедляет.
8. Храп может оглушить соседей. Уровень шума при храпе может достигать 80 дБ, что сравнимо с шумом, издаваемым пневматической дрелью, дробящей бетон.
И ещё 8 любопытных фактов узнайте из ролика.
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