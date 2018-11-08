Какие части тела могут исчезнуть в будущем

Человек продолжает развиваться. Когда-то наши предки избавились от особенностей, свойственных приматам, но какими же будут наши потомки? Учёные полагают, что одни части тела трансформируются, а других мы попросту лишимся.

1. Пальцы ног. Пальцы ног нужны были предкам для баланса в вертикальном положении. Но со временем центр тяжести тела человека переместился, так что сейчас основную роль в балансе играет большой палец, а остальные оказывают лёгкую поддержку. Возможно, спустя десятилетия они вообще исчезнут.

2. Зубы мудрости. Рацион наших далёких предков состоял из пищи, которую нужно было тщательно пережёвывать, и большое значение для этого имели мощные зубы мудрости. Сегодня мы уже не едим такую еду, поэтому в зубах мудрости особой надобности нет. Есть предположения, что у человека будущего их не будет вовсе.

3. Копчик. Этот нижний отдел позвоночника представляет собой несколько сросшихся позвонков, где у приматов начинался хвост. Сегодняшний человек хвостом похвастаться не может, поэтому копчик — всего лишь рудиментарный орган.

От каких ещё частей тела природа может нас избавить и как будет выглядеть человек через пару веков, вы узнаете, посмотрев видео.