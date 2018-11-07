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Ученые: одинокие люди чаще страдают слабоумием
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Ученые: одинокие люди чаще страдают слабоумием 

BigPikcha.ru 1 час назад
Фото: depositphotos
Речь идет о старческой деменции. И нет, короткие контакты с друзьями и родственниками не помогут.
Ученые из медицинского колледжа Университета Флориды выяснили, что вне зависимости от расы, пола, возраста и уровня образования у одиноких людей риск развития старческой деменции выше на 40%.
В ходе исследования были проанализированы данные 12 030 американцев в возрасте от 50 лет. Участники проекта рассказывали, считают ли они себя одинокими и социально изолированными, а еще с помощью тестов и телефонных интервью оценивались их когнитивные способности.
Исследование проходило 10 лет — в течение этого времени участников тестировали дважды в год. К окончанию эксперимента у 1104 человек развилось старческое слабоумие.
Помимо главного фактора в лице одиночества, ученые отметили и возможное развитие деменции на фоне диабета, гипертонии и депрессии. Это первое исследование о воздействии одиночества на работу мозга, которое охватило так много участников в течение длительного срока.
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