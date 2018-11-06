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Когда мы получим эликсир молодости
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Когда мы получим эликсир молодости 

Рамблер 1 час назад
Уже не первый век человек пытается создать эликсир бессмертия. Ещё в средние века врачеватели пытались найти рецепт вечной молодости, а сегодня геронтологи пытаются придумать лекарство, которое избавило бы человечество от старения. Чего же достигла наука в этом направлении?
В 1961 году американский геронтолог Леонард Хейфлик наблюдал за делением клеток в лабораторных условиях. Он выяснил, что, поделившись примерно 50 раз, клетки начинают проявлять признаки старения. Это граничное число получило название «предел Хейфлика». Позднее предел Хейфлика нашли у всех клеток человеческого тела и многоклеточных организмов. Спустя десятилетие появилось теоретическое обоснование предела Хейфлика. Российский биолог Алексей Оловников предположил, что старение возникает из-за неполного копирования последовательностей ДНК на концах хромосом. Согласно этой теории, после каждого деления эти участки укорачиваются. У самых старых клеток эти участки совсем короткие. Следовательно, существование предел Хейфлика объясняется сокращением конечных участков. После заданного биологически числа делений клетка попросту перестаёт делиться и запускает механизм самоуничтожения. Однако последующие исследования показали, что концевые участки могут удлиняться при воздействии особого фермента. В 1998 году эти теоретические положения подтвердила группа американских учёных, которые в 2009 году получили Нобелевскую премию. Спустя 6 лет американка Элизабет Пэрриш решила проверить действенность теории.
Смотрите видео и узнайте, как проходит эксперимент, и кто сомневается в этой теории.
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