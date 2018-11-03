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Переливание крови облегчит симптомы старческого слабоумия
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Переливание крови облегчит симптомы старческого слабоумия 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Ученые из США провели исследования и выяснили, что помочь справляться с повседневными трудностями пожилым людям, страдающим слабоумием, способно переливание крови молодых. Таким образом невозможно полностью решить проблему, однако выполнять обычные дела, ранее вызывающие сложности, подобным пациентам станет проще.
Эксперимент показал, что 18 испытуемых с деменцией стали значительно лучше справляться с простыми домашними хлопотами, приготовлением еды и гигиеническими процедурами. Самое главное, что данный метод признан совершенно безопасным. Молодая кровь уже давно находится под наблюдением учёных, которые считают, что она не просто тормозит старение, но и продлевает жизнь. А опыты на мышах показали, что при ее переливании у реципиента происходит омоложение участка мозга, отвечающего за память.
У медиков есть надежда, что в будущем этот способ будет усовершенствован до такой степени, что поможет бороться с болезнью Альцгеймера и дарить ее жертвам шанс на полноценную жизнь. Поэтому сейчас они активно занимаются изучением и разработкой методов лечения.
Врачи отмечают, что развивающееся слабоумие можно заподозрить по самым простым и, казалось бы, безобидным симтомам, и тяга к дневному сну — один из них. Не стоит пугаться, ведь дремать средь бела дня свойственно многим в современной суетливой жизни, и далеко не всегда это говорит о наличии серьезных проблем.
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