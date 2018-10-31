Ещё
Ученые научат рак самоуничтожаться
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ученые научат рак самоуничтожаться 

360tv.ru 4 часа назад
Фото: depositphotos.com
Специалисты Северо-Западного университета в Чикаго обнаружили в РНК универсальный код уничтожения злокачественных клеток. Открытие поможет в лечении даже агрессивных форм рака в будущем, пишет EurekAlert.
Ученые выяснили, что способность бороться с опухолями заложена природой. В частности, исследователи обнаружили, что в каждую клетку РНК и микроРНК в организме человека встроен механизм, который может вызывать самоуничтожение злокачественных клеток.
Рибонуклеиновая кислота — РНК — является одной из трех основных макромолекул, содержащихся во всех живых организмах. РНК, как и ДНК, состоит из длинной цепи и играет важную роль в кодировании, прочтении, регуляции и выражении генов.
Способность бороться с раком, заложенная в организме «по умолчанию», даст возможность запускать лечение онкологии без химиотерапии и другого вмешательства, несущего осложнения и побочные недомогания. А главным преимуществом такого способа является то, что ни один из видов рака не может мутировать и создать устойчивость к методу лечения.
Ученым только надо научиться запускать этот механизм у пациента без вреда для организма в целом. Для этого они планируют создавать искусственные микроРНК, которые после введения в организм человека, будут запускать процесс самоуничтожения злокачественных клеток.
360tv.ru: последние новости
Ученые нашли белок, ответственный за алкогольную зависимость Ученые обнаружили вирус, убивающий раковые клетки Общение с собакой благотворно влияет на здоровье человека
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван самый важный для сердца и мозга витамин
Названа причина высокой продолжительности жизни
Что нужно знать об артериальном давлении1
Почему возникает цистит и как его вылечить1
Иммунитет может мешать редактировать геном людей
Видео
Британка стала вечно «сварливой» из-за ветрянки
Новости
03:53
Найден способ избежать смерти от инфаркта
Новости Наука
01:00
Медики обнаружили новый орган человеческого тела
Новости
04:12
О чем расскажет отпечаток вашего пальца
Наука
05:14
Привычки, которые могут покалечить
ЗОЖ
04:01
4 способа помочь организму справиться с простудой
Болезни и лекарства
06:12
Названа неожиданная опасность курящих мужчин
Новости
02:54
Развеяны мифы о средствах для профилактики простуды
Болезни и лекарства
03:35
Эксперты рассказали о плюсах жирного сыра
ЗОЖ
01:17
Назван новый способ продлить жизнь
Новости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение