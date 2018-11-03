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Ученые рассказали, какие напитки опасны для жизни
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Ученые рассказали, какие напитки опасны для жизни 

Рамблер 8 часов назад
Фото: depositphotos.com
Специалисты университета имени Бен-Гуриона выяснили, что некоторые напитки, даже те, которые мы не считали опасными, могут нанести ущерб здоровью.
Первыми в списке оказались слишком горячий чай, кофе и даже бульон. По мнению исследователей, слишком высокая температура жидкости может стать причиной для воспалительных процессов слизистой пищевода. Из-за частого употребления горячих напитков может начаться рак.
На втором месте холодные напитки на основе мороженного. Они точно также травмируют слизистую, как и горячие напитки.
Отмечено, что крепкий кофе плохо влияет на сосуды головного мозга. Все может усугубить добавление сахара и алкоголя в напиток.
Замыкают этот список сладкие газированные напитки. Высокое содержание сахара не несет никакой пользы здоровью, а большое содержание кофеина и таурина провоцирует большие нагрузки на сердце.
От пакетированных соков и нектаров с полок магазинов тоже лучше отказаться. Чаще всего в них добавляют сахар и лимонную кислоту в качестве консерванта.
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