Ученые рассказали, какие напитки опасны для жизни

Специалисты университета имени Бен-Гуриона выяснили, что некоторые напитки, даже те, которые мы не считали опасными, могут нанести ущерб здоровью.

Первыми в списке оказались слишком горячий чай, кофе и даже бульон. По мнению исследователей, слишком высокая температура жидкости может стать причиной для воспалительных процессов слизистой пищевода. Из-за частого употребления горячих напитков может начаться рак.

На втором месте холодные напитки на основе мороженного. Они точно также травмируют слизистую, как и горячие напитки.

Отмечено, что крепкий кофе плохо влияет на сосуды головного мозга. Все может усугубить добавление сахара и алкоголя в напиток.

Замыкают этот список сладкие газированные напитки. Высокое содержание сахара не несет никакой пользы здоровью, а большое содержание кофеина и таурина провоцирует большие нагрузки на сердце.

От пакетированных соков и нектаров с полок магазинов тоже лучше отказаться. Чаще всего в них добавляют сахар и лимонную кислоту в качестве консерванта.