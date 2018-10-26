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Названа главная причина любви к алкоголю
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Названа главная причина любви к алкоголю 

Lenta.ru + ещё 5 5 часов назад
Фото: Lenta.ru
Американские неврологи выявили механизм, способствующий возникновению зависимости, а также рецидиву у алкоголиков, воздерживающихся уже несколько лет. Оказалось, что большое количество выпитого спиртного изменяет работу системы вознаграждения в мозге животных. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.
В ходе исследования специалисты использовали фруктовых мушек в качестве животной модели алкоголизма. Они обучали насекомых находить алкоголь, а затем отключали различные гены, которые могли быть вовлечены в формирование зависимости от спиртного. Оказалось, что один из таких генов кодирует белок Notch, который играет ключевую роль в развитии дрозофилы, ее нервной системы. Это соединение встречается в клетках организма и других животных.
Известно, что Notch является компонентом обширной сигнальной сети, в которую также входит D-2-подобный рецептор — белок, распознающий нейромедиатор дофамин. Последний является фактором внутреннего подкрепления, вызывает чувство удовольствия и удовлетворения. Именно он приводит к формировании тяги к спиртному. Однако воздействие алкоголя на Notch не вызывало изменения в количестве D-2-подобного рецептора, а приводило к замене одной аминокислоты в белковой последовательности.
По словам ученых, если тот же механизм имеется у людей, то три бокала вина с часовым перерывом между ними вызывают долговременные изменения в биохимии мозга, которые не проходят через 24 часа. Таким образом, замена рецептора играет ключевую роль в формировании алкогольной и, возможно, других зависимостей.
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