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Ученые развеяли главные мифы о занятиях любовью
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Ученые развеяли главные мифы о занятиях любовью 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Специалисты собрали основные заблуждения касательно интимной жизни людей. Всего в исследовании приняли участие 300 женщин. Один из главных мифов заключается в возможности похудеть прямо в постели. Согласно имеющимся данным, во время оргазма сжигается всего две калории, хотя многие люди считают, что за несколько секунд организм теряет до 200 калорий.
Не нашли ученые и подтверждения теории, согласно которой регулярная половая жизнь влияет на гибкость тела. Эластичность связок тела нужно разрабатывать в спортивном зале, а не в кровати, считают специалисты.
Существуют и более абсурдные мифы. Ученые опровергли информацию, что занятия любовью повышают риск развития простудных болезней. Не нашли они и связи между отсутствием средств барьерной контрацепции и психологическим состоянием женщины во время процесса.
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