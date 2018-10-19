Почему полезно грызть ногти

Привычка грызть ногти обычно вызывает неприятие и порицание. Чаще всего она встречается у детей трех-четырехлетнего возраста и в подростковом возрасте. Но у некоторых людей сохраняется на всю жизнь. В психологии и психиатрии эта «вредная привычка» описана как синдром навязчивого обкусывания ногтей и называется по-научному «онихофагия». В среде наших «предков» (по Дарвину) — человекообразных обезьян, приматов, а также — других животных обкусывание когтей является естественным рефлексом, необходимым для сохранения нормальной жизнедеятельности организма. Отросшие когти мешают передвигаться, лазать по деревьям, удерживать добычу и пр.

Наличие такого рефлекса у человека долгое время было принято считать опасным явлением. Например, с точки зрения заражения, инфицирования при проникновении через ротовую полость в организм бактерий, вирусов, паразитов, скапливающихся под ногтями. Кроме того, обкусывание чревато нарушением, деформацией кожного покрова, эпидермиса вокруг пластины и его последующего воспаления, вплоть до нагноения.

Но последние исследования ученых убеждают, что не все так однозначно. Так, Канадские исследователи из Медицинской школы Университета Макмастера в Онтарио (Канада) выяснили, что регулярно попадающие таким образом из-под ногтей микроорганизмы тренируют иммунитет, повышая стойкость человека к заболеваниям. Это — еще одно подтверждение того, что сегодня принято называть «гигиенической гипотезой», то есть, риском для здоровья человечества, связанным с излишним увлечением гигиеной и чистотой.

Аналогичные исследования проводились и ранее, еще в 70-е годы прошлого века. Тогда, в 1972-1973 гг. были изучены истории болезни более тысячи детей и подростков, проживающих в городе Данидин (Новая Зеландия). Результат поразил ученых — в репрезентативной группе детей и молодежи, которая имела привычку грызть ногти, аллергией страдало на 28% меньше детей, чем в группе испытуемых, не имевших вредной привычки.

По опубликованным же результатам современного (2016 год) канадского эксперимента, его руководитель профессор М. Сирс, дает такие данные: из 1000 детей, взятых на контроль в 5, 7 и 9 лет к 13 годам аллергию имели только несколько. А риск аллергических реакций, астмы и иных проявлений ослабления иммунитета в этой группе был на 11% ниже, чем у подростков без вредной привычки.