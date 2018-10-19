Ученые выяснили, что кофе спасает от болезни кожи

Кофеманы менее подвержены такому заболеванию как розацеа, которое сопровождается покраснением кожи лица, отеками и появлением сыпи, установили специалисты Университета Брауна (Провиденс, США).

Люди, которые выпивают в день 4 и более чашек кофе в день, сокращают частоту появления неприятных высыпаний на коже на 20%, сообщает The Daily Mail.

Ученые наблюдали за добровольцами, которые потребляли напитки и продукты с содержанием кофеина (кофе, чай, газированные напитки), а также отмечали реакцию кожи на кофе без кофеина.

В ходе исследования выяснилось, что лучше всего себя чувствовали любители кофе, потреблявшие от 4 порций напитка в день. Кофе без кофеина, как выяснилось, в облегчении симптомов неприятной болезни не помогает.

Специалисты полагают, что положительное воздействие кофеина проявляется за счет того, что он обладает противовоспалительными свойствами, а также сужает кровеносные сосуды. Поэтому покраснение кожи фиксируется реже.