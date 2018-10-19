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Еда для похудения опасна для здоровья
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Еда для похудения опасна для здоровья 

Дни.ру + ещё 2 10 часов назад
Фото: Дни.ру
Ученые из Университета Линда в Калифорнии утверждают, что употребление в большом количестве пищи, насыщенной животным белком, может привести к заболеваниям сердечно-сосудистой системы.
К такому выводы пришли ученые после того, как проанализировали состояние здоровья более 80 тысяч человек. Более половины (60%) из них употребляли продукты, содержащие белок животного происхождения, а остальные (40%) предпочитали различные злаки и орехи.
Оказалось, что у первой группы испытуемых риск появления сердечно-сосудистых заболеваний гораздо выше, чем у второй. Ученые считают, что высокое содержание белка животного происхождения может вызвать инсульт и другие подобные патологические процессы, а белок растительного происхождения оказывает положительное влияние на человеческий организм.
Однако, по мнению специалистов, отказываться от животного белка полностью не стоит. Достаточно употреблять его в умеренных количествах.
Напомним, что доктор медицинских наук Алексей Эрлих подтвердил факт о том, что многие жиры животного происхождения повышают уровень холестерина в организме. В то же время он развеял миф о полезности растительных жиров. Он заявил, что большое количество растительных жиров в пище может стать причиной бесплодия у женщин, вызвать ожирение и заболевания.
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