Учёные назвали безопасную дозу алкоголя

Сколько спиртного в день можно употреблять без риска для здоровья? В этом вопроса пытались разобраться ирландские учёные из королевского университета Белфаста. Исследования проходили с 1998 года, и в нём приняло участие почти сто тысяч человек. На протяжении всего времени исследований, учёные наблюдали за состоянием здоровья у участников эксперимента, и как оно меняется от принятия больших и малых доз алкоголя.

И хотя, многие медики сходятся во мнении, что абсолютно безопасных доз употребления спиртного не существует, то ирландские исследователи выяснили, что 10 граммов чистого спирта не несут никакой угрозы для здоровья человека. А вот превышение этой дозы чревато повышенным риском заболевания сердечно-сосудистой системы. Также, чрезмерное употребление алкоголя повышает риск стать жертвой онкологии. Причём, чем больше человек превышает норму в 10 грамм чистого спирта в сутки, тем выше вероятность того, что он заболеет раком — констатировали учёные.

В ходе исследований также удалось выяснить, что никакой гендерной зависимости у болезней связанных с потреблением алкоголя нет. Говоря простыми словами, алкоголь абсолютно одинаково уничтожает и женский, и мужской организм. Ранее было принято считать, что женский организм более восприимчив к высоким дозам алкоголя, однако это оказалось не совсем так. У женщин на самом деле просто более быстро развивается алкогольная зависимость, но на здоровье женщины алкоголь оказывает такое же воздействие, как и на мужской организм.