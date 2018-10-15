Ещё
Учёные назвали безопасную дозу алкоголя
Далее:
Читайте также:
Ещё

Учёные назвали безопасную дозу алкоголя 

Независимая Пресса 3 часа назад
Фото: Независимая Пресса
Сколько спиртного в день можно употреблять без риска для здоровья? В этом вопроса пытались разобраться ирландские учёные из королевского университета Белфаста. Исследования проходили с 1998 года, и в нём приняло участие почти сто тысяч человек. На протяжении всего времени исследований, учёные наблюдали за состоянием здоровья у участников эксперимента, и как оно меняется от принятия больших и малых доз алкоголя.
И хотя, многие медики сходятся во мнении, что абсолютно безопасных доз употребления спиртного не существует, то ирландские исследователи выяснили, что 10 граммов чистого спирта не несут никакой угрозы для здоровья человека. А вот превышение этой дозы чревато повышенным риском заболевания сердечно-сосудистой системы. Также, чрезмерное употребление алкоголя повышает риск стать жертвой онкологии. Причём, чем больше человек превышает норму в 10 грамм чистого спирта в сутки, тем выше вероятность того, что он заболеет раком — констатировали учёные.
В ходе исследований также удалось выяснить, что никакой гендерной зависимости у болезней связанных с потреблением алкоголя нет. Говоря простыми словами, алкоголь абсолютно одинаково уничтожает и женский, и мужской организм. Ранее было принято считать, что женский организм более восприимчив к высоким дозам алкоголя, однако это оказалось не совсем так. У женщин на самом деле просто более быстро развивается алкогольная зависимость, но на здоровье женщины алкоголь оказывает такое же воздействие, как и на мужской организм.
Независимая Пресса: последние новости
Учёные рассказали, как пьющие люди становятся алкоголиками Учёные рассказали о вреде снотворных препаратов Новые правила регистрации автомашин и прицепов – кому нужен электронный ПТС
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: смогли бы вы стать звездой и выдержать испытания славой?1
Созданы контактные линзы для лечения глаукомы
Российских раковых больных поделили на богатых и бедных30
Ботулизм: где в быту им можно заразиться
Названа новая опасность пищевых добавок2
Видео
Британка стала вечно «сварливой» из-за ветрянки
Новости
03:53
Найден способ избежать смерти от инфаркта
Новости Наука
01:00
Медики обнаружили новый орган человеческого тела
Новости
01:17
Назван новый способ продлить жизнь
Новости
08:20
Мыть курицу проточной водой опасно для здоровья
Новости
07:43
Малышева рассказала о лечении рака содой
Новости
10:24
Российских раковых больных поделили на богатых и бедных
Новости Статьи
00:33
Ученые рассказали о пользе пива
Наука
01:21
Как избавиться от диабета без лекарств
Новости
04:05
Ученые впервые «починили» ДНК эмбриона в утробе матери
Наука Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение