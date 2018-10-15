Почему люди полнеют зимой?

Ученые из Университета Массачусетса в США разобрались, почему большинство людей набирают вес именно зимой.

Известный факт: труднее всего похудеть или сохранить прежний вес в холодное время года. Как оказалось, связано это с процессами, происходящими в головном мозге. Зимой продукция серотонина, так называемого «гормона счастья», заметно снижается. В результате усиливается фоновое чувство голода, и человек начинает употреблять больше углеводов, которые этот голод подавляют.

Еще ученые заметили, что у женщин выработка серотонина уменьшается в период перед менструацией. В такие дни женщин тянет к сладостям и высококалорийной пище. Известно, что такие продукты синтез серотонина увеличивают.

Сказываются и новогодние праздники, сливающиеся в 10-дневные зимние каникулы. В это время большинство людей от оказывают себе в застольях. Специалисты рекомендуют зимой почаще выбираться на прогулки и проводить выходные активно, чтобы нейтрализовать негативный эффект холодного времени года.