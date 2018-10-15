Ещё
Почему люди полнеют зимой?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Почему люди полнеют зимой? 

Карельские вести 7 часов назад
Фото: Карельские вести
Ученые из Университета Массачусетса в США разобрались, почему большинство людей набирают вес именно зимой.
Известный факт: труднее всего похудеть или сохранить прежний вес в холодное время года. Как оказалось, связано это с процессами, происходящими в головном мозге. Зимой продукция серотонина, так называемого «гормона счастья», заметно снижается. В результате усиливается фоновое чувство голода, и человек начинает употреблять больше углеводов, которые этот голод подавляют.
Еще ученые заметили, что у женщин выработка серотонина уменьшается в период перед менструацией. В такие дни женщин тянет к сладостям и высококалорийной пище. Известно, что такие продукты синтез серотонина увеличивают.
Сказываются и новогодние праздники, сливающиеся в 10-дневные зимние каникулы. В это время большинство людей от оказывают себе в застольях. Специалисты рекомендуют зимой почаще выбираться на прогулки и проводить выходные активно, чтобы нейтрализовать негативный эффект холодного времени года.
Карельские вести: последние новости
Учёные рассказали, какое пиво помогает похудеть Ученые рассказали, как с помощью воды распознать начало рака Хронический стресс ведет к переломам
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: какое имя подходит вашему мужчине по характеру?1
Названа новая опасность пищевых добавок2
Ежедневное употребление томатов продлевает жизнь
Назван лучший продукт для страдающих гипертонией1
Ученые предложили новую стратегию лечения рака
Видео
Британка стала вечно «сварливой» из-за ветрянки
Новости
03:53
Найден способ избежать смерти от инфаркта
Новости Наука
01:00
Медики обнаружили новый орган человеческого тела
Новости
01:17
Назван новый способ продлить жизнь
Новости
08:20
Мыть курицу проточной водой опасно для здоровья
Новости
07:43
Малышева рассказала о лечении рака содой
Новости
10:24
Российских раковых больных поделили на богатых и бедных
Новости Статьи
00:33
Ученые рассказали о пользе пива
Наука
01:21
Как избавиться от диабета без лекарств
Новости
04:05
Ученые впервые «починили» ДНК эмбриона в утробе матери
Наука Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение