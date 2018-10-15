Ученые предложили новую стратегию лечения рака

Международная группа исследователей разработала новую стратегию лечения онкологического заболевания. Специальные наноструктуры будут останавливать развитие опухоли.

Коллектив ученых из России, Словении и Израиля создал наноструктуры с заряженной поверхностью, которые будут притягивать плохие ионы и молекулы. Эти структуры были получены благодаря гидротермальному окислению нанопорошков на основе алюминия. Они получили название "алохен".

Сергей Псахье. Что очень важно, эти наноструктуры абсолютно безопасны для человеческого организма и выводятся естественным путем. "Изменение концентрации ионов фатально именно для раковых клеток. Обычные клетки лишь немного угнетаются, но их жизнеспособности ничего не угрожает", — рассказал газете "Известия" директор Института физики прочности и материаловедения СО РАН

Данная технология повысит эффективность противоопухолевого лекарства и снизит его отрицательное воздействие на человеческий организм.

Напомним, что испанские ученые занимаются разработкой эффективного средства для выявления онкозаболевания на ранней стадии. Ключевую роль в их исследовании играет вода. Наблюдение за антигеном Tn в воде позволит выявить степень развития онкозаболевания и создать эффективный способ определения рака на ранней стадии.