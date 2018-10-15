Ещё
Ученые предложили новую стратегию лечения рака
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ученые предложили новую стратегию лечения рака 

Дни.ру 7 часов назад
Фото: Дни.ру
Международная группа исследователей разработала новую стратегию лечения онкологического заболевания. Специальные наноструктуры будут останавливать развитие опухоли.
Коллектив ученых из России, Словении и Израиля создал наноструктуры с заряженной поверхностью, которые будут притягивать плохие ионы и молекулы. Эти структуры были получены благодаря гидротермальному окислению нанопорошков на основе алюминия. Они получили название "алохен".
Что очень важно, эти наноструктуры абсолютно безопасны для человеческого организма и выводятся естественным путем. "Изменение концентрации ионов фатально именно для раковых клеток. Обычные клетки лишь немного угнетаются, но их жизнеспособности ничего не угрожает", — рассказал газете "Известия" директор Института физики прочности и материаловедения СО РАН Сергей Псахье.
Данная технология повысит эффективность противоопухолевого лекарства и снизит его отрицательное воздействие на человеческий организм.
Напомним, что испанские ученые занимаются разработкой эффективного средства для выявления онкозаболевания на ранней стадии. Ключевую роль в их исследовании играет вода. Наблюдение за антигеном Tn в воде позволит выявить степень развития онкозаболевания и создать эффективный способ определения рака на ранней стадии.
Дни.ру: последние новости
Выявить рак на ранней стадии поможет вода Названа неожиданная причина рака полости рта В России разработали три вакцины против ВИЧ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: какое имя подходит вашему мужчине по характеру?
Названа новая опасность пищевых добавок2
Ежедневное употребление томатов продлевает жизнь
Назван лучший продукт для страдающих гипертонией1
Ученые рассказали о пользе пива125
Видео
Британка стала вечно «сварливой» из-за ветрянки
Новости
03:53
Найден способ избежать смерти от инфаркта
Новости Наука
01:00
Медики обнаружили новый орган человеческого тела
Новости
01:17
Назван новый способ продлить жизнь
Новости
08:20
Мыть курицу проточной водой опасно для здоровья
Новости
07:43
Малышева рассказала о лечении рака содой
Новости
10:24
Российских раковых больных поделили на богатых и бедных
Новости Статьи
00:33
Ученые рассказали о пользе пива
Наука
01:21
Как избавиться от диабета без лекарств
Новости
04:05
Ученые впервые «починили» ДНК эмбриона в утробе матери
Наука Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение