Ещё
Хронический стресс ведет к переломам
Далее:
Читайте также:
Ещё

Хронический стресс ведет к переломам 

Карельские вести 11 часов назад
Фото: Карельские вести
По мнению американских исследователей, хронический стресс, сопровождающийся выделением гормонов коры надпочечников, способствует развитию остеопороза и повышает риск переломов.
Кортизол практически останавливает физиологическое насыщение костей кальцием и в то же время активизирует процессы деминерализации костной ткани, особенно в области наиболее активного слоя кости — надкостницы.
Нарушается процесс естественного образования клеток костной ткани — остеокластов и остеоцитов, благодаря которым поддерживается нормальный обмен и воспроизводство костной ткани. Это ведет к уменьшению плотности костей и, соответственно, повышению их хрупкости и риска возникновения переломов.
Витамин D и любые витаминно-минеральные комплексы не могут исправить ситуацию, так как не усваиваются на фоне гормональных нарушений обмена веществ.
Карельские вести: последние новости
Учёные рассказали, какое пиво помогает похудеть Ученые рассказали, как с помощью воды распознать начало рака 10 «несерьезных» симптомов, которые говорят о серьезной болезни
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ученые рассказали о пользе пива109
Какая разница между ОРЗ и ОРВИ1
О чем могут свидетельствовать узкие бедра у женщины
Какие уколы являются самыми болезненными
Четверть лабораторий в РФ плохо диагностирует рак груди
Видео
Британка стала вечно «сварливой» из-за ветрянки
Новости
03:53
Найден способ избежать смерти от инфаркта
Новости Наука
01:00
Медики обнаружили новый орган человеческого тела
Новости
01:17
Назван новый способ продлить жизнь
Новости
08:20
Мыть курицу проточной водой опасно для здоровья
Новости
07:43
Малышева рассказала о лечении рака содой
Новости
00:33
Ученые рассказали о пользе пива
Наука
01:21
Как избавиться от диабета без лекарств
Новости
04:05
Ученые впервые «починили» ДНК эмбриона в утробе матери
Наука Наука
02:38
Витамины почти всегда бесполезны
Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение