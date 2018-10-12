Хронический стресс ведет к переломам

По мнению американских исследователей, хронический стресс, сопровождающийся выделением гормонов коры надпочечников, способствует развитию остеопороза и повышает риск переломов.

Кортизол практически останавливает физиологическое насыщение костей кальцием и в то же время активизирует процессы деминерализации костной ткани, особенно в области наиболее активного слоя кости — надкостницы.

Нарушается процесс естественного образования клеток костной ткани — остеокластов и остеоцитов, благодаря которым поддерживается нормальный обмен и воспроизводство костной ткани. Это ведет к уменьшению плотности костей и, соответственно, повышению их хрупкости и риска возникновения переломов.

Витамин D и любые витаминно-минеральные комплексы не могут исправить ситуацию, так как не усваиваются на фоне гормональных нарушений обмена веществ.