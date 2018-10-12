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Ученые раскрыли способ выявления рака при помощи воды
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Ученые раскрыли способ выявления рака при помощи воды 

ТК «Звезда» + ещё 15 5 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Специалисты сообщили, как в будущем вода поможет в борьбе с онкологией.
Испанские ученые занимаются разработкой эффективного средства для определения онкологии на ранних этапах, в котором большое значение будет иметь вода. По словам специалиста из Института биофизики Эмилио Хосе Кокинеро, в разработке были изучены два схожих варианта антигенов Tn (появляются в 90% случаев развития рака), отличающиеся лишь одной аминокислотой — сериновой, или треониновой.
Как пишет издание Eurekalert, ссылаясь на слова ученого, было установлено, что антигены по-разному ведут себя в воде. Антиген Tn, который связан с треонином, принимает жесткую форму в растворе благодаря водяной молекуле. Обратная реакция происходит с антигеном Tn, связанным с серином. Эмилио Хосе Кокинеро отмечает, что данные различия не наблюдаются в газофазных исследованиях.
Согласно заявлениям специалиста, данный способ отслеживания эволюции молекулы Tn помогает понять, в какой степени развился рак, а также разработать препараты, которые будут наиболее эффективны для ранней диагностики онкологических заболеваний.
Сотрудник Института биофизики также рассказал, что трудность состоит в том, что антиген Tn естественным образом присутствует в организме. То есть, если иммунный ответ на Tn крайне низок, значит человеческое тело не воспринимает его в качестве инородного объекта. Однако если концентрация опасной молекулы становится выше, это значит, что рак развился.
В завершении беседы с корреспондентом издания ученый добавил, что идеальный сценарий в будущем предполагает создание синтетических молекул, не присутствующих в человеческом организме, однако имеющих точно такую же структуру, что и антиген Tn. Организм будет воспринимать их как инородные тела, и даст более сильный иммунный ответ на возникновение злокачественных клеток.
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