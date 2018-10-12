Ученые рассказали о пользе пива

Ученые под руководством профессора Клауса Хеллербранда из немецкого Университета Эрлангена-Нюрнберга выявили в составе пива два вещества, положительно влияющие на здоровье. Об этом говорится в сообщении на сайте медицинского факультета университета.

Как отмечается, полезное химическое соединение ксантогумол и изо-альфа-горькие кислоты содержится в хмеле.

Группа ученых выяснила, что ксантогумол помогает избежать жирового гепатоза (ожирения печени) и предотвратить появление рубцов на ткани органа, уничтожает раковые клетки и препятствует набору веса.

Также сообщается, что изо-альфа-горькие кислоты могут сдерживать развитие поражений печени, положительно влияют на обмен глюкозы и метаболизм жиров.

По словам ученых, следующие исследования должны показать, в какой степени эти вещества могут помочь в терапии ожирения, диабета и рака.