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Ученые рассказали о пользе пива
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Ученые рассказали о пользе пива 

Газета.Ru + ещё 28 15 часов назад
Ученые под руководством профессора Клауса Хеллербранда из немецкого Университета Эрлангена-Нюрнберга выявили в составе пива два вещества, положительно влияющие на здоровье. Об этом говорится в сообщении на сайте медицинского факультета университета.
Как отмечается, полезное химическое соединение ксантогумол и изо-альфа-горькие кислоты содержится в хмеле.
Группа ученых выяснила, что ксантогумол помогает избежать жирового гепатоза (ожирения печени) и предотвратить появление рубцов на ткани органа, уничтожает раковые клетки и препятствует набору веса.
Также сообщается, что изо-альфа-горькие кислоты могут сдерживать развитие поражений печени, положительно влияют на обмен глюкозы и метаболизм жиров.
По словам ученых, следующие исследования должны показать, в какой степени эти вещества могут помочь в терапии ожирения, диабета и рака.
Ранее в Минпромторге задумались о разрешении продавать ночью пиво в банках.
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