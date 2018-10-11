У любителей кофе больше шансов стать отцом

Американские учёные подтвердили гипотезу о том, что кофе благотворно влияет на репродуктивную функцию мужчин. Им стоит выпивать всего две чашки кофе в день, чтобы шансы партнёрши забеременеть выросли ровно в два раза.

Исследование представили на ежегодной конференции Американского общества репродуктивной медицины в Денвере. В эксперименте приняли участие 500 пар, пытающихся завести ребёнка. Часть мужчин в парах за неделю до предполагаемого зачатия стали выпивать по две чашки кофе в день. Оказалось, что кофеин увеличивает вероятность зачатия ровно в два раза.

Сунни Мамфорд, ведущий автор исследования из Национального института здоровья США, сказал: «Мы были несколько удивлены результатами. Они подчёркивают важность факторов образа жизни как у мужчин, так и у женщин-партнёрш во время весьма чувствительных периодов, в которые возможно размножение».

Полученные результаты противоречат выводам предыдущих исследований, когда авторы делали говорили о том, что людям, пытающимся зачать ребёнка, лучше не пить чай и кофе. Но профессор Шина Льюис, эксперт по репродукции в Королевском университете в Белфасте, пояснила, что существует биологический механизм, который объясняет именно последние результаты. Этот механизм связан с двумя химическими веществами в организме, называемыми АТФ (аденозинтрифосфат) и ГТФ (гуанозинтрифосфат). Кофеин предотвращает разрушение этих химических веществ, поэтому клеткам организма, в том числе сперматозоидам, доступно больше энергии. Сперматозоиды от этого начинают перемещаться быстрее и, к тому же, могут продержаться в активном состоянии гораздо дольше.

«Это хорошая новость, потому что очень много случаев бесплодия вызвано именно мужской спермой, сперматозоиды в которой — плохие пловцы», — говорит Льюис.

Тем не менее, другие эксперты более осторожны в выводах, они не советуют мужчинам, мечтающим о ребёнке, сразу же бежать за напитками с высоким содержанием кофеина. По их мнению, сначала стоит провести более обширные исследования, чтобы поставить точку в вопросе о влиянии кофе на репродуктивную функцию мужчин.