Найдена опасность бактерии Хеликобактер пилори

Найдена новая опасность бактерии Хеликобактер пилори

Как сообщает научный журнал «Eurekalert», бактерия Хеликобактер пилори, известная своим воздействием на желудочно-кишечную сферу, оказалась еще опаснее, чем предполагали медики. По результатам последнего исследования, проведенным американскими учеными, выяснилось, что наличие данной бактерии может спровоцировать еще одно опасное заболевание.

В исследовании приняли участие больше 4-х тысяч жителей США. Оказалось, что наличие бактерии, вызывающей опаснейшие желудочно-кишечные заболевания могут спровоцировать еще одну болезнь, о которой пациенты, порой даже не подозревают. Известно, что Helicobacter pylori является особым видом патогенных бактерий, которые инфицируют желудок и двенадцатиперстную кишку. Человек, подхвативший данного паразита, страдает тошнотой, рвотой, болями в области живота, а также другими неприятными симптомами. До этого медицине было известно, что данная бактерия является одной из причин язвы желудка.

Но, согласно новейшему исследованию, была выявлена еще одна связь. Болезнь, которую может вызвать данная бактерия, смертельно опасна для человека. Этой болезнью является колоректальный рак. Это заболевание, как правило, заканчивается летальным исходом. По данным медиков, выживаемость при колоректальных видов рака составляет всего пять лет.