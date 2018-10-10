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Нервные клетки все-таки восстанавливаются
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Ученые доказали, что нервные клетки восстанавливаются 

Вечерняя Москва + ещё 1 10 октября 2018
Фото: Вечерняя Москва
Специалисты Колумбийского университета смогли получить подтверждение восстановления нервных клеток. Их исследование показало непрерывность нейрогенеза.
Оказалось, что даже у пожилых людей в мозге образуется множество новых нейронов. Для эксперимента ученые взяли образцы ткани гиппокампа (часть головного мозга, которая участвует в механизмах формирования эмоций и консолидации памяти — прим. редакции) 28 здоровых людей, которые умерли за несколько часов до этого. Их возраст был от 14 до 79 лет. По отобранным пробам исследователи установили скорость образования нейронов в мозге и новых клеток крови при жизни этих людей.
Исследование показало наличие во всех образцах множества молодых нейронов. Однако новые нервные клетки, появляющиеся в зрелом возрасте, имели слабую нейропластичность, в отличие от образовавшихся в детстве, сообщается в издании Science News.
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