Нервные клетки все-таки восстанавливаются

Ученые доказали, что нервные клетки восстанавливаются

Специалисты Колумбийского университета смогли получить подтверждение восстановления нервных клеток. Их исследование показало непрерывность нейрогенеза.

Оказалось, что даже у пожилых людей в мозге образуется множество новых нейронов. Для эксперимента ученые взяли образцы ткани гиппокампа (часть головного мозга, которая участвует в механизмах формирования эмоций и консолидации памяти — прим. редакции) 28 здоровых людей, которые умерли за несколько часов до этого. Их возраст был от 14 до 79 лет. По отобранным пробам исследователи установили скорость образования нейронов в мозге и новых клеток крови при жизни этих людей.

Исследование показало наличие во всех образцах множества молодых нейронов. Однако новые нервные клетки, появляющиеся в зрелом возрасте, имели слабую нейропластичность, в отличие от образовавшихся в детстве, сообщается в издании Science News.