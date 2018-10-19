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Как влияют на мозг гаджеты
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Как влияют на мозг гаджеты 

Anews 3 часа назад
Фото: Anews
Десять лет назад американский ученый Николас Карр опубликовал статью под названием «Является ли Google причиной того, что мы глупы?» В исследовании он пришел к выводу, что интернет повлиял на то, что людям стало тяжелее сосредотачиваться на одном деле и запоминать информацию.
Ученые обеспокоены не только влиянием интернета на развитие мозга человека. Часто в провоцировании излишней жестокости винят видеоигры, которые связаны с борьбой или войной.
Но есть и защитники использования цифровых устройств, которые утверждают, что новые технологии могут помочь улучшить внимание, память и рефлексы. Кто из них прав, попытался разобраться Anews.
Сторонники теории негативного влияния гаджетов на мозг человека говорят, что постоянное использование гаджетов отвлекает от важных дел, которые требуют концентрации и внимания. Ученые из Стэнфордского университета выяснили, что пользователь становится менее эффективными при переключении с одной задачи на другую. Нам сложнее сфокусироваться на одной теме и мы быстро отвлекаемся.
Как помочь себе удержать внимание и завершить начатое дело? Для это нужно проявить самообладание. Например, установите блокировку социальных сетей на время работы и не оставляйте устройство для игр на видном месте, чтобы не возникло желания поиграть вместо выполнения важных дел.
В 2015 году Американская психологическая ассоциация опубликовала исследование, в котором говорится, что жестокие видеоигры вызывают агрессию и уменьшают сочувствие к жертвам. Несмотря на то, что эти результаты до сих пор являются предварительными, исследователи склонны соглашаться с тем, что некоторые меры предосторожности не помешают. Час, проведенный в игре, вряд ли нанесет большой ущерб психическому здоровью, а вот от игр без перерыва действительно стоит отказаться. ​
Ученые из Университета Джона Хопкинса выяснили, видеоигры могут улучшить время реакции, объем внимания и рабочую память, но не стоит надеяться что видеоигры сделают из вас гения, намного эффективнее традиционные методы развития мозга.
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