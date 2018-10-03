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Ученые создали из опилок лекарство от тромбов
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Ученые создали из опилок лекарство от тромбов 

sibnovosti.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: ФИЦ КНЦ СО РАН
Красноярские ученые центра СО РАН совместно с французскими исследователями научились извлекать из обыкновенных опилок биологически активные вещества — дигидрокверцетин и арабиногалактан. Об этом Sibnovosti.ru сообщили в красноярском научном центре.
Данные соединения используют в медицине, фармацевтике и пищевой промышленности. Так, арабиногалактан улучшает свертываемость крови и препятствует развитию тромбов.
По словам ученых, из переработанных опилок получают большой ассортимент продуктов нефтехимического синтеза и уникальные природные соединения. Для того, чтобы переработать биомассу, исследователям понадобится кислота, но применение кислотных катализаторов несет в себе экологические риски.
Красноярские ученые продвинулись вперед и придумали новый способ переработки древесины лиственницы, позволяющий выделить массу полезных веществ. Сначала из опилок извлекают полимер дигидрокверцетин и полисахарид арабиногалактан. Эти вещества уже можно использовать для производства лекарств и для продления срока годности продуктов. Далее, из остатков древесины выделяется микрокристаллическая целлюлоза и лигнин.
«В этой реакции химики заменили опасный катализатор, серную кислоту, на нетоксичный титан оксида. На последнем этапе, из целлюлозы и арабиногалактана, при участии сульфаминовой кислоты получается сульфатированный арабиногалактан»,
— рассказали авторы научного проекта.
Отметим, что данное исследование поддержал Российский научный фонд.
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