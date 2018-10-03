Ученые создали из опилок лекарство от тромбов

Красноярские ученые центра СО РАН совместно с французскими исследователями научились извлекать из обыкновенных опилок биологически активные вещества — дигидрокверцетин и арабиногалактан. Об этом Sibnovosti.ru сообщили в красноярском научном центре.

Данные соединения используют в медицине, фармацевтике и пищевой промышленности. Так, арабиногалактан улучшает свертываемость крови и препятствует развитию тромбов.

По словам ученых, из переработанных опилок получают большой ассортимент продуктов нефтехимического синтеза и уникальные природные соединения. Для того, чтобы переработать биомассу, исследователям понадобится кислота, но применение кислотных катализаторов несет в себе экологические риски.

Красноярские ученые продвинулись вперед и придумали новый способ переработки древесины лиственницы, позволяющий выделить массу полезных веществ. Сначала из опилок извлекают полимер дигидрокверцетин и полисахарид арабиногалактан. Эти вещества уже можно использовать для производства лекарств и для продления срока годности продуктов. Далее, из остатков древесины выделяется микрокристаллическая целлюлоза и лигнин.

«В этой реакции химики заменили опасный катализатор, серную кислоту, на нетоксичный титан оксида. На последнем этапе, из целлюлозы и арабиногалактана, при участии сульфаминовой кислоты получается сульфатированный арабиногалактан»,

— рассказали авторы научного проекта.

Отметим, что данное исследование поддержал Российский научный фонд.