Статины разрушают печень и мышцы: разбор популярных мифов

Статины назначают миллионам пациентов для снижения риска инфаркта и инсульта, но вокруг этих препаратов сохраняется много страхов. Часть из них основана на устаревших данных и неверной интерпретации побочных эффектов. Разбираем три самых распространённых мифа и что о них говорят исследования.

Миф 1. Статины всегда вызывают боль в мышцах

Жалобы на мышечную боль действительно встречаются, но исследования показывают: в большинстве случаев причина не в самом препарате.

В крупном анализе 19 рандомизированных исследований (более 120 000 участников) разница между статином и плацебо оказалась минимальной. Лишь небольшое увеличение мышечных симптомов отмечалось в первые месяцы терапии. При этом часть симптомов учёные объяснили эффектом ожидания: в исследовании, опубликованном в Journal of the American College of Cardiology, пациенты одинаково часто сообщали о боли как на статине, так и на плацебо.

Миф 2. Статины разрушают печень

Опасение токсического действия на печень связано с возможным повышением печёночных ферментов. В реальности клинически значимые поражения печени фиксируют крайне редко.

Исследование, опубликованное в журнале The Lancet, основанное на метаанализе крупных двойных слепых рандомизированных клинических исследований, показало, что при приёме статинов действительно может наблюдаться небольшое и дозозависимое повышение печёночных ферментов. Однако это повышение наблюдалось редко и обычно не приводило к клинически значимому повреждению печени. Частота серьёзных заболеваний печени не отличалась от группы плацебо. По мнению авторов, это указывает на отсутствие доказанной причинно-следственной связи между статинами и тяжёлым поражением печени.

Миф 3. Статины вызывают импотенцию

Влияние статинов на эрекцию часто считают негативным, однако данные исследований не подтверждают этот эффект.

Систематические обзоры показывают нейтральное или даже умеренно положительное влияние терапии на эректильную функцию за счёт улучшения эндотелиальной функции сосудов и снижения сосудистого воспаления. Метаанализ в Journal of Sexual Medicine отмечает улучшение показателей эрекции у части пациентов с сердечно-сосудистыми факторами риска на фоне приёма статинов. Это связано с улучшением кровотока, а не гормональными эффектами.

