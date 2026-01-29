Врачи объяснили, как неправильный выбор капель для носа губит здоровье

Заложенность носа кажется простой проблемой, поэтому капли часто выбирают наугад — по рекламе, совету знакомых или прошлому опыту. Но один и тот же спрей может помочь при аллергии и навредить при насморке другого происхождения. Разобрались, какие есть виды капель, как они действуют и почему универсального средства не бывает.

Почему насморк лечат по-разному

Заложенность носа возникает по разным причинам: из-за аллергии, инфекции или хронического воспаления. Симптом выглядит одинаково, поэтому капли часто выбирают, ориентируясь на скорость эффекта, а не на источник проблемы. Чтобы лечение было полезным, нужно понимать, какую задачу решают капли: увлажняют слизистую, снижают аллергию или временно облегчают дыхание.

Увлажняющие (солевые) капли

Их основная задача — поддерживать нормальное состояние слизистой оболочки носа и очищать её от слизи, аллергенов и частиц пыли. Эти средства не влияют на сосуды и иммунную реакцию, поэтому подходят для регулярного применения.

По составу солевые капли делят на два типа. В изотонических растворах концентрация соли близкая к естественной среде организма. Они мягко увлажняют слизистую и подходят для ежедневного ухода. Гипертонические растворы содержат больше соли. За счёт этого они притягивают воду и уменьшают отёк.

Солевые капли используют при простуде, аллергическом рините, сухости воздуха. Они подходят взрослым и детям, не вызывают привыкания. При этом такие средства редко снимают сильную заложенность сами по себе — их чаще применяют как основу ухода или как дополнение к другим препаратам.

Антивирусные капли

В состав входят интерфероны, или вещества, которые, по заявлению производителей, должны усиливать противовирусную защиту слизистой носа.

Исследования не показали, что антивирусные капли помогают при ОРВИ. Поэтому в клинические рекомендации по лечению ринита и аллергии такие средства не включают. Дело в том, что организм сам вырабатывает интерфероны при контакте с вирусами, а их дополнительное введение в нос не даёт заметного эффекта.

При насморке на фоне простуды антивирусные капли не сокращают болезнь и не облегчают симптомы. Вместо них обычно выбирают солевые растворы и другие средства с понятным и проверенным действием.

Антигистаминные капли

Они блокируют действие гистамина — вещества, которое запускает зуд, чихание и усиленное выделение слизи после контакта с аллергенами.

Такие препараты действуют непосредственно в слизистой оболочке носа. В отличие от таблеток, они почти не влияют на другие органы и реже вызывают системные побочные реакции. Чаще всего антигистаминные капли хорошо справляются с насморком и зудом, но влияют на заложенность слабее, чем гормональные препараты.

Антигистаминные капли подходят при сезонной аллергии на пыльцу и при круглогодичном рините, связанном с пылью или шерстью животных. Среди возможных нежелательных реакций отмечают горький привкус во рту и лёгкое раздражение слизистой.

Гормональные капли

Эти средства содержат глюкокортикостероиды. Они снижают воспаление в слизистой носа и помогают при аллергическом рините и хронической заложенности, уменьшают отёк, насморк и чихание.

Препараты не дают быстрого эффекта: улучшение появляется через несколько дней регулярного применения, поэтому их используют курсом. По данным American Academy of Otolaryngic Allergy, гормональные капли относят к основным средствам лечения сезонной и круглогодичной аллергии. Среди возможных побочных эффектов чаще всего отмечают сухость слизистой и редкие носовые кровотечения.

Сосудосуживающие капли

Они быстро уменьшают заложенность носа за счёт сужения сосудов в слизистой оболочке. Эффект появляется в течение нескольких минут, поэтому такие средства часто используют при сильном насморке на фоне простуды или аллергии.

При этом сосудосуживающие капли не влияют на причину симптомов и подходят только для краткого применения. Их можно применять не дольше 3–5 дней подряд. Иначе слизистая перестаёт нормально регулировать тонус сосудов, из-за чего заложенность усиливается после отмены препарата. Это состояние называют медикаментозным ринитом.

Как выбрать капли

При простуде и ОРВИ

солевые капли — для увлажнения и очищения слизистой;

сосудосуживающие средства — только при сильной заложенности и коротким курсом.

При аллергическом рините

гормональные капли — по назначению врача и курсом;

антигистаминные средства — для уменьшения насморка и зуда;

солевые растворы — как дополнение.

Правила безопасности

Сосудосуживающие капли применяют не дольше 3–5 дней.

3–5 дней. Гормональные средства используют регулярно, строго по инструкции и назначению врача.

строго по инструкции и назначению врача. Насадку спрея очищают после применения и не делятся флаконом с другими.

флаконом с другими. При жжении, кровоточивости или отсутствии эффекта капли отменяют и обращаются к врачу.

Народные средства и альтернативы

Растительные капли. Средства на основе эфирных масел и растительных экстрактов иногда используют при насморке, но надёжных данных об их эффективности нет. Они могут раздражать слизистую и усиливать отёк, особенно у людей с аллергией.

Капли с серебром. Препараты с ионами серебра позиционируют как антисептики. При этом качественные исследования не подтверждают их пользу при рините. При длительном применении серебро может накапливаться в тканях, поэтому такие средства не рекомендуют для регулярного использования.

Ароматерапия и ингаляции. Эфирные масла могут создавать ощущение облегчения за счёт запаха, но не влияют на причину насморка. При вдыхании они способны вызывать раздражение слизистой и бронхов. Особенно осторожно такие методы используют у детей и людей с аллергией или астмой.

Главное: эффективность капель в нос зависит от причины заложенности

Универсальных капель от насморка нет. Солевые растворы подходят для регулярного ухода, антигистаминные и гормональные средства применяют при аллергии по назначению врача, а сосудосуживающие используют кратким курсом при сильной заложенности. Средства без доказанной эффективности, в том числе антивирусные, растительные капли и препараты с серебром, не влияют на причину симптомов и не заменяют проверенные подходы.

