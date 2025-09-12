Два популярных лекарства от инфаркта нельзя принимать вместе

Исследование AQUATIC, которое два года проводили сотрудники 51 медицинского центра во Франции, показало: популярная двойная терапия может быть опасна для пациентов с болезнями сердца. Свои доводы они представили на съезде Европейского общества кардиологов.

Речь идёт о комбинации аспирина с антикоагулянтами (препаратами, которые регулируют свёртываемость крови). Их часто назначают вместе при хронической ишемической болезни сердца и после инфаркта. Однако новые данные могут изменить сложившуюся практику.

Исследование, в котором участвовали 900 пациентов с болезнями сердца, показало, что такая комбинация приносит больше вреда, чем пользы. В частности, риск образования тромбов и инфарктов в группе двойной терапии вырос на 5%, а риск кровотечений — почти на 7%. Учёным пришлось досрочно прекратить эксперимент, так как состояние пациентов ухудшалось слишком сильно.

Авторы пришли к выводу, что, если у пациента есть показания для приёма антикоагулянтов, ему не стоит назначать аспирин. Они призывают научное сообщество изменить рекомендации и применять эти препараты отдельно друг от друга.