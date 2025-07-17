Найден неожиданный побочный эффект лекарств

Новое исследование показывает, что на состояние кишечника влияют не только антибиотики.

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Исследование, проведённое Межфакультетским институтом микробиологии и инфекционной медицины Тюбингена и Кластером передового опыта по контролю микробов для борьбы с инфекциями в Университете Тюбингена, опубликовано в журнале Nature.

Учёные проверили 53 распространённых препарата, в том числе средства от аллергии, антидепрессанты и гормональные лекарства. Их влияние на микробиом тестировали на синтетических и реальных сообществах микроорганизмов человеческого кишечника. Результат показал, что примерно треть этих лекарств способствовала росту сальмонелл — бактерий, вызывающих сильную диарею.

Похожий эффект был и у мышей: некоторые препараты приводили к усиленному росту сальмонеллы. В результате развивался тяжёлый сальмонеллёз с быстрым началом и сильным воспалением.

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Лекарства снижали общий объём микробиоты кишечника, вредили биоразнообразию и уничтожали микроорганизмы, которые обычно конкурируют за питательные вещества с патогенами. В результате менялся сам микробиом и создавалась более благоприятная среда для размножения патогенных микроорганизмов. Авторы исследования подчёркивают, что эти эффекты могут быть опасны для пожилых и ослабленных людей.

Учёные рекомендуют проверять влияние лекарств на микробиом при разработке новых препаратов, особенно антигистаминных, антипсихотиков или селективных модуляторов рецепторов эстрогена (используются для лечения остеопороза, рака молочной железы и стимулирования овуляции), а также при комбинировании нескольких препаратов. Также разработана технология для тестирования влияния лекарств на устойчивость микробиома.

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