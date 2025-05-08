Ферменты не помогут сдуть желудок после застолья

Ферментные препараты активно рекламируют как средства от тяжести после еды. Разобрались, как они работают, когда действительно нужны и почему при разовом переедании в них нет смысла.

© Freepik, Рамблер

Что такое пищеварительные ферменты

Это белки, которые организм вырабатывает, чтобы расщепить пищу на более простые вещества: аминокислоты, жирные кислоты, сахара. В такой форме питательные вещества могут всасываться в кровь и использоваться клетками.

Большую часть ферментов выделяет поджелудочная железа. Она отправляет их в тонкий кишечник, когда туда поступает пища. Некоторые ферменты также образуются в ротовой полости и желудке.

Основные ферменты:

амилаза — расщепляет углеводы до простых сахаров;

— расщепляет углеводы до простых сахаров; пептидаза — белки — до аминокислот;

— белки — до аминокислот; липаза — жиры — до жирных кислот и глицерина.

Когда они необходимы

Если организм не вырабатывает достаточное количество ферментов, развивается состояние, которое называют внешнесекреторной (или экзокринной) недостаточностью поджелудочной железы. Оно встречается при:

хроническом панкреатите;

муковисцидозе — наследственном заболевании, при котором нарушается работа желёз внешней секреции;

раке поджелудочной железы;

целиакии — непереносимости глютена;

после операций на поджелудочной железе или верхних отделах пищеварительной системы.

Операции для уменьшения веса: кому их делают бесплатно и каковы последствия

При этих нарушениях появляются боли в животе, жирный стул, потеря веса, дефицит витаминов. И врач может назначить заместительную ферментную терапию. Препараты обычно содержат панкрелипазу — смесь ферментов, полученную из поджелудочной железы свиней. Они помогают переваривать пищу и устраняют симптомы.

© Freepik

Что делать с тяжестью

Она чаще всего связана не с нехваткой ферментов, а с тем, что желудок растягивается из-за большого объёма еды и начинает давить на соседние органы. Появляются неприятные ощущения в кишечнике или даже в грудной клетке. Кроме того, при переедании увеличивается риск рефлюкса — обратного заброса желудочного сока в пищевод, в результате появляется изжога.

Изжога два раза в неделю и боль за грудиной: к какому врачу идти

Вместо таблеток можно выйти на спокойную прогулку, не ложиться сразу после еды, выпить воды через час-полтора после еды. Голодать или пропускать следующий приём пищи не нужно — это может только усилить дискомфорт и спровоцировать повторное переедание.

Стоит ли пить ферменты перед застольем

Если ферменты принять на всякий случай, ничего страшного не произойдёт — вреда от разового приёма у здорового человека обычно нет. Но они начинают работать в тонкой кишке, куда пища попадает уже после желудка. Поэтому при механическом растяжении желудка облегчения ждать не стоит.

В обзоре 2018 года авторы рассмотрели несколько клинических исследований, в которых применяли многокомпонентные ферментные препараты при вздутии, газообразовании, боли в животе и нарушении стула. В некоторых работах участники отмечали уменьшение симптомов. Но исследования в основном были небольшими, без контроля плацебо и с неясной оценкой, какие именно симптомы уменьшались и насколько. Поэтому нужны более надёжные данные, чтобы точно определить, в каких случаях ферменты могут быть полезны.

В 2017 году итальянские учёные провели небольшое клиническое исследование, опубликованное в авторитетном журнале European Review for Medical and Pharmacological Sciences. Участники с синдромом раздражённого кишечника принимали ферменты, бета-глюкан и инозитол. В течение четырёх недель у пациентов уменьшились боли, газообразование и вздутие. Но оценить эффективность самих ферментов в этом случае сложно, потому что в составе было сразу несколько действующих веществ.

© Freepik

Ферменты с желчью

Некоторые безрецептурные препараты содержат не только ферменты, но и желчные кислоты. Их добавляют в состав, чтобы усилить переваривание жиров.

Но такие препараты подходят не всем и противопоказаны при:

желчнокаменной болезни — могут спровоцировать желчную колику;

остром панкреатите — стимуляция поджелудочной может ухудшить течение болезни;

диарее — желчь может усилить жидкий стул.

Поэтому их не рекомендуют применять без назначения врача, особенно при хронических заболеваниях органов пищеварения.

Главное

Ферментные препараты помогают только при определённых заболеваниях, когда поджелудочная железа не вырабатывает нужное количество ферментов. В таких случаях врач назначает заместительную ферментную терапию, чтобы восполнить дефицит и облегчить переваривание еды. Если же пищеварительная система работает нормально, а тяжесть или вздутие появляются изредка, например после обильной еды, ферменты не нужны. Они не предотвращают переедание, не избавляют от механического переполнения желудка и не действуют на рефлюкс или изжогу. Если тяжесть всё же появилась, лучше немного подвигаться, дать организму время, а не пить ферменты без показаний. А при регулярных или выраженных симптомах стоит обратиться к врачу, чтобы исключить заболевания, при которых такие препараты действительно необходимы.

Важные исследования: