Фитосборы: натурально не значит полезно

Чай из ромашки — чтобы уснуть, настой зверобоя — от тревоги, капли на травах — для сердца. Растительные средства давно используют и в народной, и в официальной медицине. Разобрались, насколько они эффективны и в чём может быть риск.

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Что это такое

Фитопрепараты используют по разным причинам. Многие надеются, что они помогут сохранить здоровье или справиться с заболеванием. Для кого-то важна доступность: такие средства обычно стоят дешевле, чем лекарства. Также распространено мнение, что всё натуральное безопаснее, а растительные продукты не содержат химикатов и не вызывают серьёзных нежелательных реакций. На самом деле в растениях десятки химических соединений: флавоноиды, алкалоиды, гликозиды, сапонины, эфирные масла, дубильные вещества и органические кислоты.

Фитопрепараты — это средства из корней, листьев, семян, цветков растений. Они бывают в виде таблеток, капель, чаёв, настоек или экстрактов.

Фитосбор — это смесь нескольких трав. Их подбирают по предполагаемому действию, например успокаивающему, мочегонному или желчегонному.

Многие фитопрепараты и сборы продают как биологически активные добавки. Они не проходят такую же серьёзную проверку, как лекарства. Кроме того, растительные средства могут усиливать или ослаблять действие лекарств, повышать риск побочных эффектов. Поэтому их нельзя использовать бесконтрольно.

Самые популярные лекарственные растения

Многие фитопрепараты не изучали в клинических испытаниях, а те исследования, которые проводили, часто показывают противоречивые результаты.

Ромашка

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Её применяют при тревожности, бессоннице, нарушении пищеварения и кожных воспалениях. Хотя убедительных доказательств эффективности при этих состояниях нет. Большинство исследований были небольшими или включали другие травы. Поэтому сложно оценить, насколько ромашка действительно работает. В целом она считается безопасной при кратковременном применении, но может привести к аллергическим реакциям, особенно у людей, чувствительных к амброзии и другим растениям семейства астровых.

Валериана

Она входит в состав препаратов, которые традиционно используют для снижения тревожности и улучшения сна. Обычно валериану принимают в форме настоек или таблеток. Чтобы появился эффект, нужно несколько недель. Надёжных данных о её пользе немного. Американская академия медицины сна не рекомендует валериану при бессоннице. В краткосрочной перспективе она считается относительно безопасной, но могут быть нежелательные реакции — от головной боли до нарушения сердечного ритма.

Зверобой

Он изучался в контексте лечения лёгкой депрессии. Результаты исследований оказались неоднозначны: в одних работах он был сопоставим по эффективности с антидепрессантами, в других — не показал явного улучшения состояния по сравнению с плацебо. Кроме того, его долгосрочное действие остаётся неизвестным. При этом растение вступает во взаимодействие со многими лекарствами, снижает эффективность противозачаточных средств, препаратов от ВИЧ, сердечных и онкологических препаратов.

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Эхинацея

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Её принимают для профилактики и лечения простуды. В пробирке она действительно показывает противовирусную активность, но в клинических условиях доказательств эффективности нет. Большинство исследований либо не выявили пользы, либо показали минимальный эффект. Эхинацея может вызвать аллергические реакции, особенно у детей, а также тошноту и боли в животе. Её нельзя принимать людям с аутоиммунными заболеваниями без консультации с врачом.

Солодка

Корни солодки обычно используют при кашле и проблемах с пищеварением. Однако доказательств их эффективности мало: большинство исследований касались комбинированных препаратов, поэтому роль самой солодки неясна. В высоких дозах или при длительном приёме она может повышать давление и снижать уровень калия в крови. Это особенно опасно для людей с гипертензией, сердечными или почечными заболеваниями.

Имбирь

Он облегчает лёгкую тошноту, в том числе во время беременности. Исследования также подтверждают, что он может снижать интенсивность менструальных болей. Но имбирь не помогает при укачивании и в высоких дозах может спровоцировать изжогу.

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Гинкго билоба

Это растение активно рекламируют как средство от деменции и нарушений памяти. Но крупные клинические исследования, включая работу с участием более 3000 пожилых людей, не подтвердили его эффективность. При этом гинкго может повышать риск кровотечений при приёме разжижающих кровь препаратов, например варфарина.

Боярышник

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Его изучали как дополнительное средство при сердечной недостаточности. Ранние исследования показывали возможную пользу, но более крупные и качественные работы этого не подтвердили. В одной из них отмечалось, что приём боярышника был связан с ухудшением состояния на ранних стадиях болезни, возможно, из-за взаимодействия с другими препаратами.

Почему фитопрепараты трудно контролировать

Состав растений может сильно меняться в зависимости от условий: климата, почвы, уровня солнечного света, влажности, времени и места сбора. Даже один и тот же вид растения, выращенный в разных регионах, будет содержать разное количество действующих компонентов. Это затрудняет стандартизацию, то есть приведение препарата к стабильному, воспроизводимому составу.

Кроме того, в фитосборах сложно точно рассчитать дозировку: разные компоненты могут усиливать или ослаблять действие друг друга. Риск повышается, если человек принимает другие лекарства или у него есть хронические заболевания.

Фитопрепараты почти не изучались при беременности и кормлении грудью. Поэтому использовать их в таких ситуациях не рекомендуется. Также возможны аллергические реакции, особенно у людей с поливалентной аллергией (чувствительность сразу к нескольким аллергенам).

Перед тем как начать приём любых растительных средств, особенно на регулярной основе, лучше обсудить это с врачом.

Главное

Фитопрепараты и травяные сборы могут казаться безопасной и натуральной альтернативой лекарствам. Однако качество таких средств сложно контролировать, а научных данных о пользе и безопасности по-прежнему мало. Поэтому даже натуральные препараты могут быть не только бесполезными, но и потенциально вредными, особенно при хронических заболеваниях, во время беременности или в сочетании с лекарствами.

Важные исследования: