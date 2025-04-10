Как избавиться от изжоги: четыре группы препаратов

Жжение в груди и кислая отрыжка чаще всего возникают после переедания, жирной еды или кофе. Бывает, изжога проходит сама, но иногда без лекарств не обойтись. Разобрались, какие препараты применяют и как они работают.

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Как проявляется изжога

Главный симптом — жгучая боль в грудной клетке, которая усиливается после еды. У некоторых появляется горький или кислый привкус, икота, тошнота, ощущение кома в горле.

Между пищеводом и желудком есть мышца — нижний пищеводный сфинктер. Она открывается, чтобы еда попала в желудок, а затем закрывается. Если этого не происходит, часть желудочного сока с кислотой может попасть обратно в пищевод — тогда появляется изжога. Этому способствуют:

жирная, острая или жареная еда;

алкоголь, кофе, газировка;

шоколад, цитрусовые, помидоры;

переедание, избыточный вес;

беременность;

курение, стресс, некоторые лекарства.

Иногда изжога связана с грыжей пищеводного отверстия диафрагмы, язвой или инфекцией Helicobacter pylori.

Обратиться к врачу нужно, если изжога:

возникает чаще двух раз в неделю;

сохраняется, несмотря на лечение;

сопровождается тошнотой и рвотой.

Важно: сильная боль в груди, особенно с одышкой или болью в руке, может быть признаком сердечного приступа — в этом случае нужно срочно вызвать скорую помощь.

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Что помогает

При лёгкой или периодической изжоге достаточно изменить питание и образ жизни.

Ешьте небольшими порциями и не переедайте.

и не переедайте. Не ложитесь после еды, подождите 2–3 часа.

подождите 2–3 часа. Спите с приподнятым изголовьем — это помогает кислоте не подниматься в пищевод.

— это помогает кислоте не подниматься в пищевод. Избегайте тесной одежды, которая сдавливает живот.

которая сдавливает живот. Поддерживайте здоровый вес — лишние килограммы усиливают давление на желудок.

— лишние килограммы усиливают давление на желудок. Откажитесь от курения и ограничьте алкоголь.

и ограничьте алкоголь. Не употребляйте продукты, которые провоцируют симптомы.

Это первая и обязательная ступень лечения. Даже если потребуется принимать лекарства, отказ от провоцирующих факторов поможет усилить их эффективность и сократить продолжительность терапии.

Какие лекарства применяют

Антациды

Это препараты, которые нейтрализуют желудочную кислоту. Их используют как средство скорой помощи, когда изжога уже началась. Антациды не лечат, а только облегчают симптомы, поэтому они не подходят для регулярного приёма.

Основные вещества:

гидроксид магния,

гидроксид алюминия,

карбонат кальция и бикарбонат натрия.

Многие препараты сочетают магний и алюминий, чтобы снизить риск побочных эффектов.

Альгинаты

Они образуют плотную пену, которая плавает по поверхности желудочного сока и препятствует его обратному забросу. Альгинаты не влияют на кислотность, а только помогают контролировать симптомы при лёгкой изжоге.

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Блокаторы H2-гистаминовых рецепторов

Препараты этой группы блокируют гистаминовые рецепторы в желудке и снижают выработку кислоты. Их действие начинается через 30–60 минут и длится до 12 часов. Подходят для предупреждения симптомов, например перед сном.

Основной препарат — фамотидин. Он хорошо переносится и подходит для краткосрочного применения. При длительном приёме может снижаться его эффективность — организм привыкает, и симптомы возвращаются.

Раньше использовали ещё один препарат из этой группы — ранитидин. Но его сняли с продажи в 2022 году после того, как в нём обнаружили потенциально канцерогенное вещество (вызывающее рак) NDMA. Однако фамотидин не содержит NDMA.

Ингибиторы протонной помпы (ИПП)

Это самые эффективные препараты при частой и выраженной изжоге. ИПП блокируют фермент H+/K+-АТФазу (протонную помпу), который запускает выработку кислоты в желудке. В результате кислотность снижается до безопасного уровня и не раздражает слизистую.

Основные препараты:

омепразол,

эзомепразол,

лансопразол,

пантопразол,

рабепразол.

Разные ИПП отличаются тем, как быстро начинают работать, сколько времени сохраняют эффект и влияют ли на другие лекарства. Например, если человек принимает препараты от давления, сердца или диабета, врачи чаще выбирают пантопразол или рабепразол — они не взаимодействуют с другими средствами. Какой именно ИПП подойдёт в конкретном случае, решает гастроэнтеролог.

ИПП обычно назначают один раз в день перед едой. Эффект нарастает в течение 2–4 дней, поэтому для быстрого облегчения симптомов их не применяют.

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Безопасность

Многие годы обсуждают возможные риски длительного приёма ИПП. В наблюдательных исследованиях их связывали с:

снижением уровня витамина B12, магния, кальция;

повышением риска остеопороза и переломов;

болезнями почек, деменцией и сердечно-сосудистыми осложнениями.

Эти данные не подтверждены в крупных качественных исследованиях. Например, анализ почти 17 тысяч пожилых пациентов, принимавших пантопразол в течение трёх лет, не выявил повышения риска пневмонии, диабета, остеопороза, болезней почек, деменции или рака. Также обзор более 300 тысяч человек не показал связи между ИПП и деменцией.

Опасения появились во многом из-за того, что в большинстве наблюдательных исследований есть систематическая ошибка: ИПП чаще получают пациенты с хроническими заболеваниями, и именно это может объяснять повышенные риски, а не сами препараты.

Поэтому, если есть показания, ИПП можно использовать. Начинать приём без консультации врача не стоит — эти препараты не предназначены для профилактики или применения на всякий случай.

Главное

Изжога — это не всегда безобидный симптом. В лёгких случаях помогают простые меры: изменить питание, убрать провоцирующие факторы. Есть лекарства, которые быстро снимают симптомы, например антациды. Но если жжение повторяется часто, мешает спать или снижает качество жизни, важно не откладывать визит к врачу.

Важные исследования: