Как избавиться от изжоги: четыре группы препаратов
Жжение в груди и кислая отрыжка чаще всего возникают после переедания, жирной еды или кофе. Бывает, изжога проходит сама, но иногда без лекарств не обойтись. Разобрались, какие препараты применяют и как они работают.
Как проявляется изжога
Главный симптом — жгучая боль в грудной клетке, которая усиливается после еды. У некоторых появляется горький или кислый привкус, икота, тошнота, ощущение кома в горле.
Между пищеводом и желудком есть мышца — нижний пищеводный сфинктер. Она открывается, чтобы еда попала в желудок, а затем закрывается. Если этого не происходит, часть желудочного сока с кислотой может попасть обратно в пищевод — тогда появляется изжога. Этому способствуют:
- жирная, острая или жареная еда;
- алкоголь, кофе, газировка;
- шоколад, цитрусовые, помидоры;
- переедание, избыточный вес;
- беременность;
- курение, стресс, некоторые лекарства.
Иногда изжога связана с грыжей пищеводного отверстия диафрагмы, язвой или инфекцией Helicobacter pylori.
Обратиться к врачу нужно, если изжога:
- возникает чаще двух раз в неделю;
- сохраняется, несмотря на лечение;
- сопровождается тошнотой и рвотой.
Важно: сильная боль в груди, особенно с одышкой или болью в руке, может быть признаком сердечного приступа — в этом случае нужно срочно вызвать скорую помощь.
Что помогает
При лёгкой или периодической изжоге достаточно изменить питание и образ жизни.
- Ешьте небольшими порциями и не переедайте.
- Не ложитесь после еды, подождите 2–3 часа.
- Спите с приподнятым изголовьем — это помогает кислоте не подниматься в пищевод.
- Избегайте тесной одежды, которая сдавливает живот.
- Поддерживайте здоровый вес — лишние килограммы усиливают давление на желудок.
- Откажитесь от курения и ограничьте алкоголь.
- Не употребляйте продукты, которые провоцируют симптомы.
Это первая и обязательная ступень лечения. Даже если потребуется принимать лекарства, отказ от провоцирующих факторов поможет усилить их эффективность и сократить продолжительность терапии.
Какие лекарства применяют
Антациды
Это препараты, которые нейтрализуют желудочную кислоту. Их используют как средство скорой помощи, когда изжога уже началась. Антациды не лечат, а только облегчают симптомы, поэтому они не подходят для регулярного приёма.
Основные вещества:
- гидроксид магния,
- гидроксид алюминия,
- карбонат кальция и бикарбонат натрия.
Многие препараты сочетают магний и алюминий, чтобы снизить риск побочных эффектов.
Альгинаты
Они образуют плотную пену, которая плавает по поверхности желудочного сока и препятствует его обратному забросу. Альгинаты не влияют на кислотность, а только помогают контролировать симптомы при лёгкой изжоге.
Блокаторы H2-гистаминовых рецепторов
Препараты этой группы блокируют гистаминовые рецепторы в желудке и снижают выработку кислоты. Их действие начинается через 30–60 минут и длится до 12 часов. Подходят для предупреждения симптомов, например перед сном.
Основной препарат — фамотидин. Он хорошо переносится и подходит для краткосрочного применения. При длительном приёме может снижаться его эффективность — организм привыкает, и симптомы возвращаются.
Раньше использовали ещё один препарат из этой группы — ранитидин. Но его сняли с продажи в 2022 году после того, как в нём обнаружили потенциально канцерогенное вещество (вызывающее рак) NDMA. Однако фамотидин не содержит NDMA.
Ингибиторы протонной помпы (ИПП)
Это самые эффективные препараты при частой и выраженной изжоге. ИПП блокируют фермент H+/K+-АТФазу (протонную помпу), который запускает выработку кислоты в желудке. В результате кислотность снижается до безопасного уровня и не раздражает слизистую.
Основные препараты:
- омепразол,
- эзомепразол,
- лансопразол,
- пантопразол,
- рабепразол.
Разные ИПП отличаются тем, как быстро начинают работать, сколько времени сохраняют эффект и влияют ли на другие лекарства. Например, если человек принимает препараты от давления, сердца или диабета, врачи чаще выбирают пантопразол или рабепразол — они не взаимодействуют с другими средствами. Какой именно ИПП подойдёт в конкретном случае, решает гастроэнтеролог.
ИПП обычно назначают один раз в день перед едой. Эффект нарастает в течение 2–4 дней, поэтому для быстрого облегчения симптомов их не применяют.
Безопасность
Многие годы обсуждают возможные риски длительного приёма ИПП. В наблюдательных исследованиях их связывали с:
- снижением уровня витамина B12, магния, кальция;
- повышением риска остеопороза и переломов;
- болезнями почек, деменцией и сердечно-сосудистыми осложнениями.
Эти данные не подтверждены в крупных качественных исследованиях. Например, анализ почти 17 тысяч пожилых пациентов, принимавших пантопразол в течение трёх лет, не выявил повышения риска пневмонии, диабета, остеопороза, болезней почек, деменции или рака. Также обзор более 300 тысяч человек не показал связи между ИПП и деменцией.
Опасения появились во многом из-за того, что в большинстве наблюдательных исследований есть систематическая ошибка: ИПП чаще получают пациенты с хроническими заболеваниями, и именно это может объяснять повышенные риски, а не сами препараты.
Поэтому, если есть показания, ИПП можно использовать. Начинать приём без консультации врача не стоит — эти препараты не предназначены для профилактики или применения на всякий случай.
Главное
Изжога — это не всегда безобидный симптом. В лёгких случаях помогают простые меры: изменить питание, убрать провоцирующие факторы. Есть лекарства, которые быстро снимают симптомы, например антациды. Но если жжение повторяется часто, мешает спать или снижает качество жизни, важно не откладывать визит к врачу.
Важные исследования:
- Препараты для лечения повышенной кислотности желудочного сока
- Изжога и кислотный рефлюкс — Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) объясняет, что вызывает изжогу, как справиться с симптомами и когда нужны лекарства.
- Лекарства от изжоги — Harvard Health обсуждает применение блокаторов H2 и ингибиторов протонной помпы (ИПП) при изжоге.