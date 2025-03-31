Почему опасно покупать лекарства в мессенджерах: разбор

Иногда нужное лекарство невозможно найти ни в одной аптеке. Оно может быть снято с поставок, не зарегистрировано в России или стоить слишком дорого. В таких ситуациях люди могут искать обходные пути. Специалист по закупкам лекарственных средств Алина Павлова рассказала «Рамблеру», что такое серый рынок лекарств и почему он может быть опасен.

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Что это такое

Серый рынок — это лекарства, которые попадают к покупателю вне официальной аптечной системы, например:

оригинальные препараты, легально произведённые за рубежом, но не зарегистрированные в России,

лекарства, которые купили в другой стране и привезли в Россию,

дефицитные лекарства, которые распространяются через мессенджеры, соцсети или частные объявления.

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«Все эти схемы объединяет одно: препарат как товар может быть легален, но его путь к пациенту нарушает правила торговли или законодательства о лекарствах. Покупатель осознанно идёт в обход официальных каналов — чаще всего потому, что других вариантов у него нет или он не доверяет тем, что предлагает система здравоохранения». Алина Павлова Специалист по закупке лекарственных средств

Чем серый рынок отличается от чёрного и от аптек

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Аптеки работают по лицензии и обязаны соблюдать требования закона № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». Каждый препарат проходит контроль, у него должна быть маркировка, по которой его можно отследить в системе «Честный знак».

Чёрный рынок — это нелегальный оборот запрещённых или поддельных веществ: фальсифицированные лекарства, контрафакт с подменой состава, психотропные средства без рецепта. Этот рынок вне закона, а его участники несут уголовную ответственность.

Серый рынок занимает промежуточное положение. Он работает в теневой зоне: не всегда нарушает уголовный кодекс, но обходит правила обращения лекарств. Препараты могут быть настоящими, но никто не гарантирует, что их правильно перевозили, хранили в нужных условиях или что они вообще подходят конкретному пациенту. Ответственность за последствия ложится на самого покупателя.

«Серый рынок — это набор разрозненных каналов: личные закупки за границей, перепродажа льготных средств, фармбайеры, онлайн-продажи через мессенджеры. Именно поэтому за ним так сложно уследить: он гибкий и адаптируется к дефициту, спросу и новым ограничениям быстрее, чем успевают реагировать регуляторы. К тому же инициатором таких покупок выступает сам пациент — а это снижает вероятность жалоб и вмешательства со стороны контролирующих органов».

Почему люди не покупают лекарства в аптеке

У серого рынка устойчивый спрос, и на это есть несколько причин.

Высокая цена. Некоторые оригинальные средства стоят в аптеках в несколько раз дороже, чем на сером рынке.

Сложности с получением по льготе. Процедура может быть долгой и запутанной — врачебные комиссии, ожидание закупки, бюрократия. Если препарат нужен срочно, пациенты ищут более быстрый способ.

Привычка и личный выбор. Некоторые сознательно отказываются от российских дженериков в пользу знакомых оригинальных медикаментов, потому что считают их более эффективными или безопасными.

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Почему серый рынок опасен

«Основная угроза в том, что он исключает проверку. Врач не может предсказать, как сработает препарат, пациент не может оценить риски. В таких условиях лечение становится непредсказуемым», — говорит эксперт.

Лекарства, купленные вне аптеки, могут оказаться подделкой или потерять свойства из-за неправильного хранения. Проверить это невозможно — иногда подделывают только упаковку, иногда само средство. Если возникли побочные эффекты, никто не несёт ответственности — ни продавец, ни производитель, ни врач. В случае с аптечным препаратом пациент защищён законом и может подать жалобу в надзорные органы.

Проверить, зарегистрировано ли лекарство в России, можно по Государственному реестру лекарственных средств (ГРЛС) — это официальный открытый ресурс Минздрава. Если нужной позиции нет в реестре, значит, она не прошла государственную регистрацию, и её оборот на территории страны запрещен.

Что делать, если нужного препарата нет

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Не спешите обращаться к сомнительным продавцам — есть несколько шагов, которые помогут найти решение.

Проверьте ГРЛС — если средство зарегистрировано в России, его могут привезти под заказ. Уточните наличие в разных аптечных сетях и на агрегаторах вроде «Аптека.ру».

— если средство зарегистрировано в России, его могут привезти под заказ. Уточните наличие в разных аптечных сетях и на агрегаторах вроде «Аптека.ру». Посоветуйтесь с врачом — возможно, есть подходящий аналог с тем же действующим веществом.

— возможно, есть подходящий аналог с тем же действующим веществом. Уточните, положен ли препарат по льготе — если да, врач может подать заявку через врачебную комиссию, чтобы его закупили индивидуально.

— если да, врач может подать заявку через врачебную комиссию, чтобы его закупили индивидуально. Если вариантов нет — обращайтесь только к проверенным источникам: зарубежным аптекам с репутацией или пациентским организациям. Не покупайте лекарства без упаковки и документов.

Главное

Серый рынок кажется быстрым выходом, когда нужное лекарство не найти в аптеке. Но никто не знает, откуда привезли препарат, как его хранили и соответствует ли оно заявленному составу. Такое лечение может навредить. Лучше сначала поговорить с врачом, проверить все легальные способы и не покупать лекарства у неизвестных продавцов.

Важные исследования: