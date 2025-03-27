Что делать, если голова и зубы болят одновременно: путеводитель по лекарствам

Зуб может заболеть неожиданно. Иногда к боли в челюсти добавляется ещё и головная, и понять, что именно стало причиной, не так просто. Разобрались, чем можно облегчить зубную и головную боль до визита к врачу.

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Почему болят зубы и голова

Раздражение тройничного нерва

Один из главных нервов головы — тройничный. Он отвечает за чувствительность лица, зубов, дёсен и челюсти. Если воспаляется верхний зуб, болевые сигналы передаются через верхнечелюстную ветвь этого нерва. Иногда они затрагивают соседние ветви, из-за чего боль ощущается не только в зубе, но и в области лба или висков.

Воспаление носовых пазух (синусит)

Околоносовые пазухи находятся рядом с корнями верхних зубов. Когда в них начинается воспаление, например при гайморите, увеличивается давление в пазухах. Это приводит к боли в верхней челюсти, которую легко спутать с зубной. Одновременно может возникнуть головная боль, которая чаще ощущается в области лба и становится сильнее, если наклонить голову вперёд.

Если причина в синусите, боль сопровождается заложенностью носа, чувством давления в области щёк или глаз и густыми выделениями из носа.

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Бруксизм

Некоторые люди во сне непроизвольно сжимают челюсти и скрипят зубами, это состояние называется бруксизм. Из-за него перегружаются жевательные мышцы, что приводит к утренней головной боли и напряжению в челюсти.

Часто бруксизм замечают близкие, а стоматолог может обнаружить его, если стирается эмаль и повышается чувствительность зубов.

Зубная инфекция

Если воспаление распространяется, появляются сильная пульсирующая зубная боль, температура, отёк лица и дёсен. Из-за общей воспалительной реакции может начаться головная боль и ухудшиться самочувствие.

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Чем лечить

Важно понять, почему появилась боль, потому что без лечения она может усилиться, а инфекция — затронуть соседние ткани. Если нет возможности сразу обратиться к врачу, анальгетики помогут временно снизить неприятные ощущения.

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Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП)

Это основная группа средств при зубной и головной боли. Они блокируют ферменты циклооксигеназы (ЦОГ-1 и ЦОГ-2), которые участвуют в синтезе простагландинов — веществ, вызывающих боль, воспаление и отёк.

Ибупрофен помогает при зубной и головной боли, а также снижает воспаление и температуру. Действие начинается через 30–60 минут и продолжается до 6 часов. Препарат подходит при умеренной боли и хорошо переносится, если не превышать суточную дозу — 1200 мг.

Картинка шкала боли

Декскетопрофен обладает более выраженным обезболивающим действием, поэтому его часто применяют при сильной и острой зубной боли. Эффект наступает примерно через 30 минут и сохраняется до 6 часов.

Напроксен действует медленнее, чем другие препараты этой группы, потому что всасывается постепенно. Эффект наступает через 1–2 часа, но сохраняется до 12 часов, поэтому его нужно принимать реже. Подходит при длительной зубной и головной боли.

Несмотря на эффективность НПВП, их нельзя принимать людям с язвенной болезнью, гастритом, тяжёлыми заболеваниями почек и печени.

Анальгетики-антипиретики

Парацетамол не устраняет воспаление, но эффективно снижает боль и температуру. Это один из самых безопасных анальгетиков, который подходит даже беременным и людям с заболеваниями желудка. Эффект наступает через 30–60 минут и сохраняется до 4–6 часов.

Препарат помогает при головной и умеренной зубной боли, но при сильном воспалении действует слабее, чем НПВП. Парацетамол токсичен для печени, поэтому его нельзя сочетать с алкоголем и превышать допустимую дозу.

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Комбинированные анальгетики

Эти препараты содержат несколько активных компонентов, которые дополняют друг друга. Они обеспечивают более выраженный и разносторонний эффект.

Парацетамол + кофеин — сочетание, при котором кофеин усиливает эффект парацетамола и ускоряет обезболивание. Средство подходит при головной и умеренной зубной боли.

Парацетамол + напроксен + кофеин + дротаверин + фенирамин — многокомпонентное лекарство, которое воздействует сразу на несколько механизмов боли. Препарат эффективен при зубной и головной боли, особенно если есть воспаление и спазм.

Что не стоит принимать при зубной и головной боли

Ацетилсалициловая кислота

Она относится к группе нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) и действует так же, как ибупрофен или напроксен, — снижает воспаление и боль. Но у неё есть важная особенность: она разжижает кровь, потому что подавляет агрегацию (склеивание) тромбоцитов — клеток, отвечающих за свёртываемость.

Из-за этого ацетилсалициловую кислоту не рекомендуют при зубной боли, она повышает риск кровоточивости дёсен и может усилить кровотечение после удаления зуба или других стоматологических процедур. Ещё одно ограничение: аспирин нельзя детям до 16 лет, потому что он может вызвать синдром Рея — редкое, но опасное заболевание, которое приводит к поражению печени и головного мозга.

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Спазмолитики

Дротаверин блокирует фермент фосфодиэстеразу-4 (ФДЭ-4), расслабляет гладкую мускулатуру внутренних органов, помогает при спазмах кишечника или желчевыводящих путей.

Но зубная боль не связана со спазмом гладких мышц. Спазмолитики не влияют на болевые рецепторы в зубах и не уменьшают воспаление. В таких случаях гораздо эффективнее использовать НПВП (ибупрофен, напроксен, декскетопрофен).

Как облегчить боль без лекарств

Полощите рот тёплой солёной водой три-четыре раза в день или по рекомендации врача. Для этого растворите чайную ложку соли в стакане тёплой воды. Это помогает снизить отёк и уменьшить воспаление в области дёсен.

Выбирайте мягкую, не горячую пищу, чтобы не усиливать боль при жевании. Избегайте твёрдых, острых и кислых продуктов, которые могут раздражать повреждённые участки.

Прикладывайте холодный компресс к щеке на 15–20 минут каждый час. Используйте пакет со льдом, обернув его полотенцем. Холод уменьшает отёк, замедляет воспалительный процесс и временно снижает боль.

Главное

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Зубная и головная боль часто связаны. Самые эффективные лекарства в таких случаях — нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП): они снимают боль и уменьшают воспаление, особенно при острой зубной боли. Анальгетики, полоскания, холод и покой могут облегчить состояние, но не решают саму проблему. Боль может утихнуть, но причина останется. Чтобы избежать осложнений, при первой возможности запишитесь на приём к врачу.

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