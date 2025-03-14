Перекись, спирт, борная кислота: что можно и нельзя капать в ухо

Одни способы действительно помогают от боли в ухе, другие могут только усугубить проблему, привести к раздражению, ожогам или даже повредить слух. Разобрались, что из народных и аптечных средств можно использовать, а что категорически не стоит.

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Как устроено ухо

Ухо отвечает за слух и равновесие. Оно состоит из трех частей: наружного, среднего и внутреннего уха.

Наружное ухо — это ушная раковина, которая собирает звук, и слуховой проход, проводящий его к барабанной перепонке.

Среднее ухо содержит три слуховые косточки — молоточек, наковальню и стремечко, которые передают вибрации во внутреннее ухо.

Внутреннее ухо состоит из улитки, где звуковые колебания превращаются в нервные импульсы, и полукружных каналов, отвечающих за равновесие.

Боль в ухе может возникать по разным причинам. Часто это связано с воспалением — отитом:

Наружный отит развивается из-за травм слухового прохода или если попала инфекция.

Средний — чаще возникает как осложнение простудных заболеваний.

Внутренний поражает структуру внутреннего уха, вызывает головокружение и нарушение слуха.

Кроме отита, боль в ухе может быть из-за перепадов давления, инфекции носоглотки или накопления серы.

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Серная пробка — это уплотнение ушной серы, которое приводит к заложенности уха, ухудшению слуха и головокружению. Она образуется из-за избыточной выработки серы или неправильной чистки ушей (ушными палочками), когда сера загоняется глубже в слуховой проход. Удалять пробку лучше у врача.

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Какие препараты могут помочь, а каких лучше избегать

Борная кислота

Спиртовой раствор борной кислоты применяют для лечения бактериальных и грибковых инфекций уха. Борная кислота создаёт кислую среду, которая препятствует размножению микроорганизмов, а спирт подсушивает слуховой проход, удаляя лишнюю влагу, которая может способствовать развитию инфекции.

Перекись водорода

В ухе перекись вступает в реакцию с органическими веществами и образует пену, которая размягчает ушную серу и очищает слуховой проход.

Использовать можно только 3% раствор — более высокая концентрация пересушивает кожу, вызывает раздражение или даже ожог слухового прохода.

Хлоргексидин

Это антисептик для обработки кожи и слизистых оболочек. Но закапывать его в ухо небезопасно, потому что он оказывает ототоксическое действие. Если хлоргексидин попадёт во внутреннее ухо, он может повредить слуховой нерв и привести к частичной или полной потере слуха.

Меновазин

Это раствор с местными анестетиками (бензокаин, прокаин) и ментолом, который оказывает охлаждающий и обезболивающий эффект. Он предназначен исключительно для наружного применения при болях в мышцах и суставах, но не для ушей.

Нет научных данных, подтверждающих его безопасность и эффективность при лечении ушных заболеваний, поэтому не стоит использовать его для этой цели.

Этиловый и муравьиный спирты

Этиловый спирт — это антисептик, его используют в медицине для дезинфекции. Но закапывать в ухо его нельзя. Спирт сушит кожу и может вызвать раздражение, а при повреждённой барабанной перепонке — привести к серьёзным осложнениям.

Муравьиным спиртом растирают кожу при болях в мышцах, но он также не предназначен для ушей. Он может усилить воспаление и повредить барабанную перепонку.

Оливковое масло

Оливковое масло используют, чтобы размягчить серные пробки и увлажнить кожу слухового прохода. Но у него нет выраженного антисептического или противовоспалительного свойства, поэтому оно неэффективно при отитах и инфекциях.

Кроме того, исследования показывают, если часто использовать масло для смазывания слухового прохода, это только увеличивает количество серы в ухе.

Камфорное масло

Оно обладает раздражающим и разогревающим эффектом. Его нельзя закапывать в слуховой проход: масло может вызвать ожог, аллергию или раздражение. Особенно это опасно, если повреждена барабанная перепонка.

Касторовое масло

У касторового масла нет обезболивающего действия. В ухо его закапывать не стоит: оно вязкое, плохо выводится из слухового прохода и может задерживать загрязнения. Это повышает риск воспаления.

Эфирные масла

Например, масло чайного дерева или чесночное масло, не доказали свою эффективность и безопасность в удалении ушной серы. Также нет данных, подтверждающих, что они безопасны сами по себе.

Антибиотики в каплях

Такие капли назначают при бактериальных инфекциях уха. Они действуют местно, уничтожая бактерии, но применять их можно только по назначению врача. Определить, что инфекция бактериальная, можно по характерным симптомам:

боль,

высокая температура,

выделения, вытекающие из уха,

давление внутри,

зуд и раздражение.

Если появились такие признаки, необходимо обратиться к врачу, который поставит диагноз и подберёт правильное лечение.

Обезболивающие капли

Они содержат местные анестетики, которые временно снимают боль. Капли можно использовать при отите, но они не устраняют саму причину заболевания. Применять их без консультации врача не стоит. Если повреждена барабанная перепонка, некоторые из них могут быть токсичны для внутреннего уха.

Лучше принять обезболивающее внутрь, например, парацетамол или ибупрофен.

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Главное

Лечение боли в ухе требует осторожного подхода. Не используйте спирты, эфирные масла и антисептики, они могут привести к осложнениям или даже повредить слух. Если подозреваете инфекцию или повреждение перегородки, лучше обратитесь к врачу, он назначит безопасное и эффективное лечение.

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