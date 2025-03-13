Спреи для носа: как не попасть в ловушку

Капли и спреи помогают при насморке, заложенности, аллергии, сухости слизистой и хронических заболеваниях носа. Они работают по-разному, и некоторые могут привести к зависимости. Разобрались, какие спреи можно применять без ограничений, а с какими лучше быть осторожными.

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Солевые спреи

Это растворы соли в воде, они очищают слизистую носа и помогают поддерживать её естественное увлажнение. Их действие основано на осмосе — процессе, при котором вода перемещается через полупроницаемую мембрану из области с меньшей концентрацией растворённых веществ в область с большей концентрацией, чтобы выровнять баланс.

Изотонические растворы — в них такая же концентрация соли, как и во внутренней среде организма. Они мягко промывают нос и не вызывают раздражения.

Гипертонические растворы содержат больше соли, чем клетки слизистой, поэтому притягивают воду и уменьшают отёк.

Солевые спреи удаляют пыль, аллергены, микробы и вирусы. Их можно использовать при:

аллергии,

ОРВИ,

гайморите,

сухости носа.

Они подходят для взрослых и детей, не вызывают привыкания, их можно использовать длительно.

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Антигистаминные (противоаллергические) спреи

Они блокируют действие гистамина — вещества, которое выделяется при аллергии и провоцирует чихание, зуд, отёк, насморк.

Гистамин соединяется с особыми рецепторами на клетках слизистой носа и запускает воспалительный процесс. Противоаллергические препараты не дают ему прикрепиться к этим рецепторам, поэтому симптомы аллергии уменьшаются.

В отличие от таблеток, которые действуют на весь организм, спреи работают местно — прямо в носу. Это позволяет быстро уменьшить воспаление, облегчить дыхание и не вызвать сонливость, как некоторые антигистаминные таблетки.

Антигистаминные спреи применяют при:

сезонном аллергическом рините — аллергии на пыльцу растений в период цветения;

— аллергии на пыльцу растений в период цветения; круглогодичном аллергическом рините — реакции на постоянные аллергены: пыль, плесень или шерсть животных.

Спреи работают быстро и подходят для длительного применения.

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Гормональные (стероидные) спреи

Они содержат глюкокортикостероиды, например мометазон, флутиказон, будесонид, беклометазон, которые уменьшают выработку воспалительных веществ (цитокинов, простагландинов, гистамина). Это помогает справиться с заложенностью, чиханием и выделениями из носа. Эффект наступает в течение нескольких дней, поэтому их используют курсами, а не для быстрого облегчения.

Гормональные спреи помогают при:

аллергическом рините (сезонном и круглогодичном);

вазомоторном рините — хроническом насморке, вызванном нарушением работы сосудов носа, а не аллергией или инфекцией;

риносинусите;

полипозе носа — полипах на слизистой оболочке.

Хотя побочные эффекты минимальны, эти спреи нельзя применять бесконтрольно: при длительном использовании может появиться сухость и раздражение.

Спреи с интерферонами

Они содержат интерфероны — белки, которые помогают клеткам распознавать и бороться с вирусами.

Предполагается, что они должны предотвращать заражение или облегчать течение простуды. Но научные данные говорят о другом. Эффективность интерферона в каплях или спреях для носа не подтверждена крупными качественными исследованиями.

Кроме того, иммунная система сама активно вырабатывает интерфероны при контакте с вирусами, и дополнительные их дозы в носовой полости вряд ли усилят защиту.

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Противоотёчные (сосудосуживающие) спреи

Они содержат действующие вещества (ксилометазолин, оксиметазолин, нафазолин), которые сужают кровеносные сосуды в слизистой оболочке носа. Это уменьшает отёк, снижает количество выделений и восстанавливает нормальное носовое дыхание.

Эффект наступает через пять минут и продолжается от 4 до 12 часов. Их используют, когда нужно быстро снять заложенность:

при ОРВИ и гриппе;

при аллергическом рините (но лучше сочетать с антигистаминными препаратами);

при гайморите.

Ограничения и риски

Сосудосуживающие капли нельзя применять дольше 3–5 дней подряд. Дело в том, что слизистая носа привыкает к ним, и без капель сосуды перестают самостоятельно регулировать тонус. Это состояние называется медикаментозным ринитом.

В результате нос остаётся заложенным даже без инфекции или аллергии, и человеку приходится снова закапывать капли. Так формируется зависимость, которую бывает сложно преодолеть.

Как избежать медикаментозного ринита

Строго соблюдайте инструкцию и не используйте капли дольше пяти дней.

Применяйте только при сильной заложенности, а не «на всякий случай».

Используйте минимальную эффективную дозу.

Вместо сосудосуживающих спреев применяйте солевые растворы.

Если зависимость уже появилась:

Постепенно сокращайте количество и частоту применения капель.

Заменяйте их на солевые растворы и гормональные спреи (по назначению врача).

В тяжёлых случаях обратитесь к ЛОР-врачу.

Сосудосуживающие капли — эффективное средство, но только для кратковременного использования. Они не лечат болезнь, а лишь временно устраняют симптомы.

Главное

Спреи для носа различаются по механизму действия. Солевые растворы безопасны и подходят для регулярного использования. Спреи с интерферонами не доказали свою эффективность. Антигистаминные и гормональные спреи уменьшают воспаление и аллергию, а противоотёчные быстро снимают заложенность, но при длительном использовании могут спровоцировать зависимость. Чтобы лечение было безопасным, следуйте инструкции.

Важные исследования: