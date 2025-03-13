Спреи для носа: как не попасть в ловушку
Капли и спреи помогают при насморке, заложенности, аллергии, сухости слизистой и хронических заболеваниях носа. Они работают по-разному, и некоторые могут привести к зависимости. Разобрались, какие спреи можно применять без ограничений, а с какими лучше быть осторожными.
Солевые спреи
Это растворы соли в воде, они очищают слизистую носа и помогают поддерживать её естественное увлажнение. Их действие основано на осмосе — процессе, при котором вода перемещается через полупроницаемую мембрану из области с меньшей концентрацией растворённых веществ в область с большей концентрацией, чтобы выровнять баланс.
Изотонические растворы — в них такая же концентрация соли, как и во внутренней среде организма. Они мягко промывают нос и не вызывают раздражения.
Гипертонические растворы содержат больше соли, чем клетки слизистой, поэтому притягивают воду и уменьшают отёк.
Солевые спреи удаляют пыль, аллергены, микробы и вирусы. Их можно использовать при:
- аллергии,
- ОРВИ,
- гайморите,
- сухости носа.
Они подходят для взрослых и детей, не вызывают привыкания, их можно использовать длительно.
Антигистаминные (противоаллергические) спреи
Они блокируют действие гистамина — вещества, которое выделяется при аллергии и провоцирует чихание, зуд, отёк, насморк.
Гистамин соединяется с особыми рецепторами на клетках слизистой носа и запускает воспалительный процесс. Противоаллергические препараты не дают ему прикрепиться к этим рецепторам, поэтому симптомы аллергии уменьшаются.
В отличие от таблеток, которые действуют на весь организм, спреи работают местно — прямо в носу. Это позволяет быстро уменьшить воспаление, облегчить дыхание и не вызвать сонливость, как некоторые антигистаминные таблетки.
Антигистаминные спреи применяют при:
- сезонном аллергическом рините — аллергии на пыльцу растений в период цветения;
- круглогодичном аллергическом рините — реакции на постоянные аллергены: пыль, плесень или шерсть животных.
Спреи работают быстро и подходят для длительного применения.
Гормональные (стероидные) спреи
Они содержат глюкокортикостероиды, например мометазон, флутиказон, будесонид, беклометазон, которые уменьшают выработку воспалительных веществ (цитокинов, простагландинов, гистамина). Это помогает справиться с заложенностью, чиханием и выделениями из носа. Эффект наступает в течение нескольких дней, поэтому их используют курсами, а не для быстрого облегчения.
Гормональные спреи помогают при:
- аллергическом рините (сезонном и круглогодичном);
- вазомоторном рините — хроническом насморке, вызванном нарушением работы сосудов носа, а не аллергией или инфекцией;
- риносинусите;
- полипозе носа — полипах на слизистой оболочке.
Хотя побочные эффекты минимальны, эти спреи нельзя применять бесконтрольно: при длительном использовании может появиться сухость и раздражение.
Спреи с интерферонами
Они содержат интерфероны — белки, которые помогают клеткам распознавать и бороться с вирусами.
Предполагается, что они должны предотвращать заражение или облегчать течение простуды. Но научные данные говорят о другом. Эффективность интерферона в каплях или спреях для носа не подтверждена крупными качественными исследованиями.
Кроме того, иммунная система сама активно вырабатывает интерфероны при контакте с вирусами, и дополнительные их дозы в носовой полости вряд ли усилят защиту.
Противоотёчные (сосудосуживающие) спреи
Они содержат действующие вещества (ксилометазолин, оксиметазолин, нафазолин), которые сужают кровеносные сосуды в слизистой оболочке носа. Это уменьшает отёк, снижает количество выделений и восстанавливает нормальное носовое дыхание.
Эффект наступает через пять минут и продолжается от 4 до 12 часов. Их используют, когда нужно быстро снять заложенность:
- при ОРВИ и гриппе;
- при аллергическом рините (но лучше сочетать с антигистаминными препаратами);
- при гайморите.
Ограничения и риски
Сосудосуживающие капли нельзя применять дольше 3–5 дней подряд. Дело в том, что слизистая носа привыкает к ним, и без капель сосуды перестают самостоятельно регулировать тонус. Это состояние называется медикаментозным ринитом.
В результате нос остаётся заложенным даже без инфекции или аллергии, и человеку приходится снова закапывать капли. Так формируется зависимость, которую бывает сложно преодолеть.
Как избежать медикаментозного ринита
- Строго соблюдайте инструкцию и не используйте капли дольше пяти дней.
- Применяйте только при сильной заложенности, а не «на всякий случай».
- Используйте минимальную эффективную дозу.
- Вместо сосудосуживающих спреев применяйте солевые растворы.
Если зависимость уже появилась:
- Постепенно сокращайте количество и частоту применения капель.
- Заменяйте их на солевые растворы и гормональные спреи (по назначению врача).
- В тяжёлых случаях обратитесь к ЛОР-врачу.
Сосудосуживающие капли — эффективное средство, но только для кратковременного использования. Они не лечат болезнь, а лишь временно устраняют симптомы.
Главное
Спреи для носа различаются по механизму действия. Солевые растворы безопасны и подходят для регулярного использования. Спреи с интерферонами не доказали свою эффективность. Антигистаминные и гормональные спреи уменьшают воспаление и аллергию, а противоотёчные быстро снимают заложенность, но при длительном использовании могут спровоцировать зависимость. Чтобы лечение было безопасным, следуйте инструкции.
Важные исследования:
- Данные об использовании гипертонического солевого назального спрея в ЛОР-практике — о том, что гипертонический солевой назальный спрей эффективен в отоларингологии.
- Стероидные назальные спреи — о том, как и когда их использовать.
- Интерфероны как терапевтические средства при инфекционных заболеваниях — применение интерферонов в качестве терапевтических средств при инфекционных заболеваниях, их эффективность при лечении хронических гепатитов B и C.