Названы самые вредные котлеты

Котлеты полуфабрикатного типа, содержащие хлеб, различные ароматизаторы и иные добавки, являются самыми вредными для организма, их употребление рекомендуется сократить до минимума.

«Самые вредные котлеты — это котлеты полуфабрикатного типа, которые продаются во всех магазинах, в которых, возможно, даже животного белка нет, но есть куча хлеба и различных ароматизаторов, красителей, стабилизаторов и другой ерунды, которая маскирует настоящий вкус и цвет продукта, заставляя наш мозг думать, что это нормальная еда», — заявил врач-диетолог, эндокринолог Антон Поляков.

Он отметил, что добавление хлеба, ароматизаторов и стабилизаторов ухудшает качество котлет и уменьшает пищевую ценность, пишет АиФ.

«Такие продукты точно не идут на пользу», — добавил Поляков.

Напомним, ранее ученые выяснили, кто сильнее страдает от жирной пищи.