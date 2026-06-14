Врач назвал коварный эффект от кофе со льдом

Холодный кофе со льдом гораздо легче пьется, чем горячий, поэтому из-за него гораздо легче превысить дневную норму кофеина, и это может грозить неприятными последствиями. Об этом заявил кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Дмитрий Карпенко агентству «Москва».

«Основная опасность кофе со льдом в том, что он пьется легче, чем горячий, а значит, возрастают риски употребить кофеина больше рекомендованной нормы – до 400 мг для взрослого здорового человека в сутки. При регулярном превышении этой дозы заметно возрастает вероятность возникновения побочных эффектов – учащенного сердцебиения, ощущения перебоев в работе сердца, повышение давления, тревожности, раздражительности, головных болей и головокружения, нарушений сна и дрожи в руках», — пояснил Карпенко.

По словам врача, в литре латте может быть больше 400 мг кофеина, в американо — до 600 мг, а из-за льда в напитке эта доза попадает в организм моментально, за один прием. Специалист предупредил, что такие объемы кофе у некоторых пациентов способны вызывать изжогу, усиливать рефлюксную болезнь, дискомфорт в верхней части живота, чувство тяжести и учащение стула. При этом сильнее всего холодный кофе воздействует на организм, когда его пьют натощак, заключил эксперт.

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