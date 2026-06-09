Диетолог объяснил пользу алычи

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина указала на то, что алыча является весьма полезным для здоровья фруктом. Например, в ней есть витамин С, каратиноиды и калий, рассказала она в эфире радио Sputnik.

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«Главное, что витамин С – антиоксидант, который предотвращает разрушительное воздействие свободных радикалов. А это напрямую связано со старением. Еще в алыче есть пектины – желеобразующий сорбент, который выводит радионуклеиды, соли тяжелых металлов, излишки холестерина, сахара из организма и плюс служит хорошим питанием полезным бактериям, которые защищают и сердечно-сосудистую систему, и иммунную систему, и нервную систему», – отмечает Елена Соломатина.

А еще, по словам врача, содержащиеся в алыче пектины снижают уровень стресса. Но при употреблении этого фрукта существуют и противопоказания.

Но есть у алычи и противопоказания. Например, для некоторых она может быть аллергеном. Также в ней содержатся органические кислоты, которые могут повреждать слизистую желудка и в целом желудочно-кишечный тракт.