Диетолог объяснил пользу алычи

Диетолог объяснила пользу алычи
Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина указала на то, что алыча является весьма полезным для здоровья фруктом. Например, в ней есть витамин С, каратиноиды и калий, рассказала она в эфире радио Sputnik.
«Главное, что витамин С – антиоксидант, который предотвращает разрушительное воздействие свободных радикалов. А это напрямую связано со старением. Еще в алыче есть пектины – желеобразующий сорбент, который выводит радионуклеиды, соли тяжелых металлов, излишки холестерина, сахара из организма и плюс служит хорошим питанием полезным бактериям, которые защищают и сердечно-сосудистую систему, и иммунную систему, и нервную систему», – отмечает Елена Соломатина.
А еще, по словам врача, содержащиеся в алыче пектины снижают уровень стресса. Но при употреблении этого фрукта существуют и противопоказания.
Но есть у алычи и противопоказания. Например, для некоторых она может быть аллергеном. Также в ней содержатся органические кислоты, которые могут повреждать слизистую желудка и в целом желудочно-кишечный тракт.
«Поэтому здесь нужно смотреть, какую мы едим алычу. Не употреблять слишком кислую, либо употреблять ее после еды. Диабетикам нужно смотреть на уровень сахара, им лучше есть кислую алычу. Сорбиновая кислота алычи оказывает послабляющее действие. И у кого есть какое-то раздражение и неустойчивый стул, то тут могут быть определенные проблемы», – заключила диетолог.