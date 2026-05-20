Эксперт предупредил о риске отравления репликами парфюма

Такая продукция может вызывать головные боли, удушье, насморк и химические ожоги.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала эксперт по безопасности товаров народного потребления Инесса Генералова.

«С репликами то же самое, что и с контрафактом. Мы не можем быть уверены в том, что покупаем оригинал. Тем более, если написано, что это реплика, то это уже что-то скопированное. То есть какие-то компоненты, чтобы удешевить товар, были заменены. То есть, если оригинальные духи стоят 20 тысяч рублей, а реплика продаётся за 5 000, то это должно нас насторожить. Есть цена самого продукта, поэтому, если делается реплика, то никто не может дать гарантии, что сырьё, которое использовалось, было качественным. Самое меньшее из зол тут, что будет неприятный аромат, не как у оригинала. Самое неприятное то, что мы можем просто отравиться: голова начнёт болеть, удушье, ринит с насморком, химические ожоги при нанесении, можем испортить одежду. Вариантов, что может случиться при покупке некачественного товара, миллион».

Ранее Генералова призвала отказаться от «агрессивных» косметических средств весной. В этот период следует уделить внимание увлажнению кожи, отметила она.