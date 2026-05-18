Учёные передвинули границу молодости

Молодыми сегодня можно считать людей до 39 лет. Об этом ТАСС рассказала главный гериатр Минздрава Ольга Ткачева. Она объяснила, что люди стали жить дольше, поэтому и стареют медленнее. Современный человек позже теряет активность и дольше выглядит привлекательно. А значит, успевает больше: выучиться новой профессии, построить карьеру или начать дело, о котором давно мечтал. Сейчас по закону молодёжью считаются те, кому от 14 до 35 лет. Но врачи говорят, что эти рамки давно пора раздвинуть. Организм сорокалетнего сегодня работает примерно так же, как организм тридцатилетнего несколько десятилетий назад. Специалисты советуют смотреть не в паспорт, а на самочувствие.